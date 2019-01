Waldshut – Das Hotel „Waldshuter Hof“ in der Kaiserstraße 56 steht seit Juni vergangenen Jahres unter neuer Leitung. Mitte letzten Jahres hat Daniel Rönnau (28) den „Waldshuter Hof“ nach der Insolvenz des Betriebes übernommen. Wie sein Vorgänger Tom Kretschmar hat auch Daniel Rönnau seine Ausbildung in dem Waldshuter Traditionshaus absolviert, das bis 2015 von Antonie und Siegfried Conzelmann 35 Jahre lang geführt worden war.

Daniel Rönnau, der bereits während seiner Schulzeit als 16-jähriger als Austauschschüler ein halbes Jahr in Mexiko weilte, machte 2010 sein Abitur am Klettgau-Gymnasium in Tiengen. Nach bestandener Reifeprüfung bereiste er ein Jahr lang Australien. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Berufsfindung folgte er einem Tipp seines Vaters. Da er gerne reiste, riet dieser ihm: „Mach was in der Tourismusbranche, die stirbt nie aus.“ Daniel Rönnau befolgte den Ratschlag seines Vaters und begann 2012 seine Ausbildung zum Hotelfachmann im Waldshuter Hof bei Antonie Conzelmann. Nach Abschluss der Lehre ging er nach Neuseeland, wo er ein Jahr lang im Rendezvous-Hotel, dem größten Hotel des Landes, im Service arbeitete.

Zurück in Waldshut zog es ihn wieder in den Waldshuter Hof, der inzwischen von Tom Kretschmar geführt wurde. Anfang 2017 wurde Daniel Rönnau von Tom Kretschmar zum stellvertretenden Geschäftsführer gemacht. Nach der Insolvenz des Betriebes übernahm Daniel Rönnau das Hotel im Juni 2018.

„Der Wunsch, mich selbständig zu machen“, so Rönnau, „war nicht erste Wahl. Aber der Betrieb lag mir sehr am Herzen. Auch das gute Verhältnis zu den Kollegen gab letztlich den Ausschlag, mich selbst ins kalte Wasser zu stürzen. Große Hilfe bei dem Entschluss, das Hotel zu übernehmen, erhielt ich von meinem Steuerberater Oskar Maier sowie von meiner Familie und den Eltern meiner Frau Annelie, die hinter mir standen. Danken möchte ich allen, vor allem Frau Strittmatter, Familie Conzelmann und Familie Werner Späth, die mir mit ihrer tollen Mund-zu-Mund-Werbung den Start kolossal erleichtert haben. Seit der Übernahme des Hotels haben viele der ehemaligen Stammgäste in den Waldshuter Hof zurückgefunden und erfreulicherweise sind viele neue dazugekommen. Besonders dankbar bin ich auch den Waldshuter Junggesellen, für die ich bereits kurz nach der Übernahme das Gulaschessen in der Stadtscheuer für 200 Gäste ausrichten durfte.“ Mit dem Hotel hat Daniel Rönnau auch viele Mitarbeiter übernommen. „Die führenden Mitarbeiter“, so Rönnau, „kennen den Betrieb schon seit Conzelmanns Zeiten. So auch Küchenchef Sven Michael, der bei Siegfried Conzelmann gelernt hat und auch unter Kretschmar im Waldshuter Hof gearbeitet hat.“ Insgesamt beschäftigt Daniel Rönnau 22 Mitarbeiter, sieben davon in der Küche.

Die Küche führt Daniel Rönnau ganz im Stil der Vorgänger fort. Neben einer Grundkarte mit klassischen und regionalen Gerichten können die Gäste ihre Speisen aus einer saisonalen Zusatzkarte wählen, die alle zwei Monate an das jeweilige Angebot angepasst wird. Dabei werden nach Möglichkeit regionale Produkte verarbeitet. „Es ist mir ganz wichtig“, so Rönnau, „die deutsche Gastronomie gegen den Trend zu Fastfood zu erhalten.“ Im Restaurant, das 60 Gästen Platz bietet, legt Rönnau größten Wert auf gehobenen Service. Im Sommer stehen zusätzlich Plätze auf der Kaiserstraße zur Verfügung. Neben dem Betrieb im Restaurant will Rönnau auch die traditionellen Caterings beibehalten, wie zum Beispiel die Feinschmecker-Spargel-Fahrt auf der Rheinfähre am 11. Mai.“

Das Hotel wird wie bisher im „Drei-Sterne-Stil“ weitergeführt. Geplant ist, die Zimmer in den nächsten zwei bis drei Jahren zu renovieren. Die Badezimmer entsprechen bereits heutigem Standard.

Restaurant