von SK

Weil wegen der Corona-Pandemie bei vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie bei Selbstständigen die Umsätze einbrechen, hat die Landesregierung ein Sofortmaßnahmenprogramm beschlossen. Es umfasst ein Gesamtvolumen von fünf Milliarden Euro.

Das Programm habe jedoch irreführende Formulierungen enthalten, erklärte CDU-Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner. Zahlreiche Unternehmen der Hochrheinregion und aus dem Hochschwarzwald hätten sich mit Rückfragen an ihn gewandt. In einem Telefonat mit der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) habe er die betreffende Regelung kritisiert, so Schreiner. Denn als Kriterium für die Hilfe sei festgelegt worden, dass die gewerbliche Tätigkeit als Soloselbständiger oder Kleinstunternehmer mit bis zu fünf Angestellten zu mindestens einem Drittel zum Haushaltseinkommen des Antragstellers beizutragen habe. Nach der Korrektur stehe nun auf der Internet-Seite des Wirtschaftsministeriums: „Mit der Selbständigkeit, für die der Antrag gestellt wird, sollte daher entweder das Haupteinkommen oder zumindest ein Drittel des Nettoeinkommens einer Person erwirtschaftet werden.“

Felix Schreiner: „Die Verknüpfung der Soforthilfe mit dem Haushaltseinkommen war nicht akzeptabel. Denn damit sind viele unternehmerisch tätige Menschen durchs Raster gefallen, denen wir eigentlich helfen wollen. Und es führte zu Ungleichbehandlungen. Der Gewerbebetreibende, der seinen Laden schließen musste und mit einer Ärztin verheiratet ist, bekam nach der bisherigen Regelung im Zweifel gar kein Geld und der Betrieb geht womöglich endgültig kaputt, wohingegen der allein lebende, aber privat vermögende Gewerbetreibende antragsberechtigt war. Ich bin froh, dass das nun geändert wurde.“

Felix Schreiner sprach die Erwartung aus, dass auch die Soforthilfen des Bundes entsprechend ausgestaltet würden. Einen entsprechenden Appell habe er an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gerichtet.

Auch müsse eine einheitliche Handhabung bei der Hinzuziehung der privaten Liquidität erfolgen. Der Bund werde seine Soforthilfen für Solo-Selbständige und Kleinstunternehmen ohne Prüfung der privaten Vermögen ausbezahlen. Die bisherige Ausgestaltung der Förderkriterien in Baden-Württemberg sehe vor, dass erst private liquide Mittel aufgebraucht werden sollen, ehe ein Antrag gestellt werden kann. Schreiner: „Das hat bei den Selbstständigen und kleinen Betrieben viel Unsicherheit und Verwirrung ausgelöst.“ Der CDU-Bundestagsabgeordnete: „Natürlich kann ich gut verstehen, dass der Ärger bei den betroffenen Firmen nun groß ist. Wir schaffen plötzlich eine neue Ungerechtigkeit gegenüber demjenigen, der solide gewirtschaftet und Rücklagen gebildet hat und nun aufgrund der Corona-Krise in seiner Existenz bedroht ist, da er keine Einnahmen mehr erzielt. Ich bin froh, dass der Bund nun für Klarheit gesorgt und das Land seine Richtlinien angepasst hat. Es braucht jetzt unbürokratische Soforthilfe und einheitliche Vorgaben.“