Waldshut-Tiengen Waldshuter Baugenossenschaft Föfa kann Bilanzsumme erhöhen

In ihrem zehnten Jahr steht die Baugenossenschaft Föfa gut da, die Region Hochrhein profitiert weiterhin von starkem Zuzug. Bezahlbare Mietpreise stehen dabei immer im Mittelpunkt.

Die Baugenossenschaft Föfa ist auch in ihr Jubiläumsjahr auf einem Erfolgskurs gestartet. Das belegen die Zahlen, die jüngst bei der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2016 vorgetragen wurden. Die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Genossenschaft sei gut. Die „Mini-Metropol-Region Hochrhein“ ist nach wie vor von Zuzug gesegnet und bei der Vermietung von Wohnraum habe man keine Probleme, so Vorstand Andreas Vogt. Die Bilanzsumme konnte um rund 480 000 Euro auf insgesamt 32 346 200 Euro erhöht werden. Der Reingewinn beträgt knapp 20 000 Euro. Diese werden gemäß Beschluss als Dividende in Höhe von zwei Prozent an die rund 1300 Mitglieder ausgeschüttet. Mit 3,88 Millionen Euro (2015: 3,71 Millionen) stammt der Großteil der Einnahmen aus den Sollmieten der 923 Wohneinheiten. „Die Mieten sind sensationell günstig“, sagte Vogt im Hinblick auf die 5,02 (4,85) Euro, die im Durchschnitt als Kaltmiete pro Quadratmeter anfallen. In der Vergleichsgruppe ähnlicher Genossenschaften in Baden-Württemberg werden im Durchschnitt 6,05 Euro pro Quadratmeter fällig. Dennoch sei eine kontinuierliche Erhöhung der Mieten aufgrund von steigenden Handwerkerkosten und der alternden Bausubstanz wichtig.

Die Investitionen der Föfa in ebendiese beliefen sich 2016 auf rund 2,7 Millionen Euro. 642 000 Euro wurden in die Wohnungsmodernisierung investiert, 640 000 in die energetische Modernisierung, 488 000 in die Instandhaltung, 452 000 in den Neubau „Garagenhof Südstadt“ in der Schlesierstraße Tiengen, 176 000 in kleinere Maßnahmen, 163 000 in ein Mietwohnungs-Neubau-Projekt und 140 000 in allgemeine Modernisierungen. Auch 2017 wird kräftig investiert. Neben der Fertigstellung des Neubau-Projekts in der Schaffhauserstraße 54 sind weitere Sanierungen und Modernisierungen geplant, ebenso wie weitere Neubauten.

Die Aufsichtsräte Norbert Blumberg, Klaus-Dieter Ritz und Hartmut Schölch wurden während der Versammlung einstimmig wiedergewählt. Karl Gärtner wurde für seine 50-jährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde geehrt. Ebenfalls geehrt wurde Norbert Blumberg für 25 Jahre Mitarbeit im Aufsichtsrat und seine Tätigkeiten in AR-Ausschüssen mit der silbernen Ehrennadel des vbw (Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen). Bürgermeister Joachim Baumert betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit und lobte den Beitrag der Föfa in der Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums.

Die Baugenossenschaft Föfa entstand 2007 durch den Zusammenschluss der beiden Genossenschaften Förderungskreis Tiengen eG und Familienheim Waldshut-Tiengen Baugenossenschaft eG. Ihr Ziel ist es, für ihre Mitglieder bezahlbaren Wohnraum in guter Qualität anzubieten. Ende 2016 hatte die Genossenschaft 1313 Mitglieder. Im Berichtsjahr verfügte sie über 106 (2015: 107) Mietshäuser, 923 (926) Wohnungen, 357 (352) Garagen/Carports, 377 (366) Auto-Abstellplätze und 7 (7) Gewerbeeinheiten. Von den 923 Mieteinheiten befanden sich 372 in Tiengen, 329 in Waldshut, 97 in Lauchringen, 41 in Wutöschingen, 27 in Küssaberg-Kadelburg, 21 in Dogern, 18 in Bonndorf und 18 in Eggingen.

Durchschnittlich wohnen in den 40,8 Millionen deutschen Haushalten genau 2 Personen in einem Haushalt (2015: 2,01).

Zehn Jahre Föfa

Während der letzten zehn Jahre wurden 27 Häuser saniert/modernisiert, 816 Mieterwechsel bearbeitet, 20,3 Millionen Euro n die Modernisierung und Instandhaltung investiert, 913 neue Mitglieder aufgenommen, fünf Gebäude bzw. 56 Wohneinheiten verkauft, 32 neue Wohneinheiten gebaut sowie drei gekauft und die Bilanzsumme um 6,3 Millionen Euro erhöht.