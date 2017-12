Waldshut Waldshuter Bahnhof: Das sagt die DB zur fehlenden Toilette und zum fehlenden Aufzug

Reisende bemängeln am Waldshuter Bahnhof des Öfteren eine fehlende öffentliche Toliette und einen fehlenden barrierefreien Zugang zu den Gleisen, sprich Aufzug. Die Deutsche Bahn verweist hingegen auf die Toiletten im Zug und erklärt, dass es für den barrierefreien Umbau der Station derzeit keine "konkreten Planungen" gibt.

Ein Bahnhof ohne öffentliche Toiletten, ein Bahnhof ohne Aufzüge zu den Gleisen: Für die Deutsche Bahn kann man diesen Zustand auch bei einer Station, die täglich rund 5700 Menschen nutzen, als "akzeptabel" bezeichnen. Mit dieser Einschätzung antwortet jedenfalls ein Bahnsprecher auf eine SÜDKURIER-Anfrage zum Waldshuter Bahnhof, der immer wieder in der Kritik steht.

Über die Kein-Klo-Politik der Bahn ärgert sich auch Bernhard Bobrink. Seine Frau arbeit am Kiosk im Bahnhof, er kennt von Besuchen und Erzählungen deswegen die Folgen der Lokus-Losigkeit: Er berichtet von "täglichen Protesten" der Reisenden im Kiosk und Backshop, die auf der Suche nach einer Toilette sind. Da es am Bahnhof aber schlichtweg keine öffentlich zugänglichen Klos gibt, würden sich Einzelne dann sogar in der Unterführung erleichtern. Der Bahn ist darüber nichts bekannt, sie sieht in den fehlenden WCs aber auch gar kein Problem: "Wir stellen unseren Gästen Toiletten in den Zügen zur Verfügung", erklärt ein Bahnsprecher. Das wird dauerhaft so bleiben: Pläne für Bahnhofs-Toiletten gibt es laut Bahn keine.

Auf der Internetseite der Bahn ist, verkürzt zitiert, zu lesen: "Menschen mit Behinderungen stellen für die Deutsche Bahn eine bedeutende Kundengruppe dar, deren Bedürfnisse grundsätzlich berücksichtigt werden." Am Bahnhof in Waldshut haben Behinderte, Mobilitätseingeschränkte oder Eltern mit Kinderwagen es allerdings weiterhin schwer: Aufzüge zu den Gleisen gibt es nicht. Der zweite Bahnsteig ist nur per Treppe erreichbar. Und daran wird der Dienstleister so schnell ebenfalls nichts ändern: "Keine konkreten Planungen" gibt es laut Bahn derzeit für eine barrierefreien Ausbau des Bahnhofs. Bedeckt hält man sich, ob sich immerhin beim Ausbau und der Elektrifizierung der Hochrhein-Strecke daran etwas ändern könnte: "In der Regel werden Sanierungsarbeiten an Bahnhöfen möglichst mit Arbeiten an der Strecke oder den Gleisen gebündelt", lässt der Bahnsprecher wissen.

Etwas ist für die Bahn dann aber doch problematisch am Waldshuter Bahnhof: "Das hohe Müllaufkommen sowie die mutwillige Zerstörung und Verschmutzung am Bahnhof" stört den Konzern. Schon im Sommer 2016 hatte deswegen Bahn-Verantwortliche die Station begutachtet. Verbessert hat sich die Situation seitdem offenbar nicht.