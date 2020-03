von Ursula Freudig

Waldshut-Tiengen (ufr) Waldshut hat eine stadtbekannte Persönlichkeit verloren: Vor wenigen Tagen ist Herbert Herrmann im Alter von 81 Jahren plötzlich verstorben. Seine Familie und die vielen, die ihn kannten, trauern um einen geschätzten Menschen, der sich vielfältig und engagiert in das öffentliche Leben einbrachte.

Geboren wurde Herbert Herrmann im August 1938 in Schlesien, aufgewachsen ist er in Niederbayern. Nach dem Studium in München zog er 1962 mit seiner Frau nach Waldshut, um als Bauingenieur bei der Stadt zu arbeiten. Vor seiner Pensionierung 2002 war er einige Jahre Leiter des Hochbauamts. Besonders gut in Erinnerung dürfte vielen der große, jahrzehntelange Einsatz Herbert Herrmanns für die Waldshuter Chilbi sein: Bis 2008 hat er mit Einfallsreichtum und Genauigkeit bis ins Detail hinein, jahrzehntelang die passenden Bühnenbilder für die Chilbi-Heimatabende geschaffen.

Unzählige Jahre gestaltete er auch bei den Kappenabenden der Narro-Zunft Waldshut das Bühnenbild. Dies war aber nur einer von vielen Verdiensten, die er sich in der Narro-Zunft erworben hat und für die er vielfach geehrt und ausgezeichnet wurde. Seit seinem Eintritt in die Narro-Zunft 1963, hatte er im Laufe der Jahre viele Ämter inne. 2001 wurde er zum Ehrenzunftmeister ernannt.

Zuvor war er 20 Jahre lang Zunftmeister und hat nach Aussage der Narro-Zunft, „mit Organisationskraft und unbändiger Arbeitsfreude die 80er und 90er Jahre bestimmt.“ Unter der Regie Herrmanns wurde unter vielen anderen Projekten, die Ranzengarde wiedergegründet und das Obere Tor weiter ausgebaut. Dort hat die Narro-Zunft ihre Zunftstube und ihr Archiv, das Herbert Herrmann als Zunftarchivar bis zuletzt unter sich hatte.

„Das Obere Tor war sein zweite Heimat, er hat viel Freizeit in unser Archiv investiert und betreute es mit Hingabe“, so der aktuelle Zunftmeister Stephan Vatter. Nach seinen Worten, wird die Narro-Zunft Herbert Herrmann als kameradschaftlichen, freundlichen, aber wenn es um die Erreichung von Zielen ging, auch bestimmenden Menschen in Erinnerung behalten, der immer zu 100 Prozent hinter der Narro-Zunft gestanden hätte.

Die Stadttore Waldshuts gehörten auch zu den Gebäuden, die Herbert Herrmann seit 1999 bis zuletzt im Rahmen von Stadtführungen Geschichtsinteressierten näher brachte. Er hatte schon beruflich im städtischen Bauamt viel mit Denkmalpflege zu tun gehabt und vermittelte bei den Führungen kompetent und anschaulich sein umfassendes Wissen. Viele werden Herbert Herrmann vermissen. Besonders auch die Herzsportgruppe, in der er seit 2002 Mitglied war, seit 2016 als Vorsitzender. „Er war ein ganz lieber Kerl und hat sich mit Leib und Seele für unsere Gruppe eingesetzt“, so Inge Stüber, stellvertretende Vorsitzende der Gruppe. Zu den weiteren Vereinen, in die sich der Verstorbene eingebracht hat, gehören der Musikzug St. Florian und der Tanzsportclub Blau Weiß Waldshut-Tiengen, den er mitbegründet hat.