Waldshut – Gemütlich Bummeln, Schauen und Einkaufen, Freunde und Bekannte treffen, das alles kann man in Waldshut am kommenden Sonntag, 3. November, wenn die Geschäfte der Stadt für ihre Besucher von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben. Genügend Zeit also, um das große Angebot der Waldstadt auszukundschaften. Denn in Waldshut gibt es alles, angefangen bei modischer Bekleidung bis hin zu Schmuck, Parfüm und vielem mehr.

Waldshut mit seinem historischen Stadtkern und der lebhaften Kaiserstraße ist der ideale Ort für einen Ausflug mit der ganzen Familie. Die Stadt bietet seinen Besuchern nicht nur ein abwechslungsreiches und vielseitiges Angebot in den Geschäften an, zusätzlich sorgen zahlreiche Restaurants und Cafés für das leibliche Wohl der Gäste.

Am 3. November lohnt sich ein Besuch doppelt: „Einkaufen und Genießen“, ist das Motto beim verkaufsoffenen Sonntag mit Herbstmarkt. An diesem Tag haben nicht nur die Geschäfte geöffnet. Gleichzeitig hat der Werbe- und Förderungskreis Waldshut ein umfangreiches und attraktives Programm in der Kaiserstraße organisiert.

So sind die beiden Stadttürme zur Besichtigung geöffnet. Am Oberen Tor werden die Waldshuter Narren die Besucher durch den Turm führen. Am Unteren Tor übernehmen die Waldshuter Junggesellen diese Aufgabe. Ab 13 Uhr ist dieses Tor geöffnet und um 13.30 Uhr gibt es dort eine Führung. Die Jungesellen bewirten ebenfalls an diesem Tag.