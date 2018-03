Bonndorf Wächter der Wutachschlucht: Schwarzwaldverein hält die Wege in 600 Arbeitsstunden sauber

Wächter der Wutachschlucht: Schwarzwaldverein hält die Wege in 600 Arbeitsstunden sauber

Der Schwarzwaldverein Bonndorf leistet viel. Unter anderem säubert der Verein die Wege in der Wutachschlucht und macht diese zugänglich. Rund 600 Arbeitsstunden werden dafür auch dieses Jahr anfallen.

Trotz Grippewelle kamen erfreulich viele Mitglieder zur Hauptversammlung des Schwarwaldvereins. Ein positives Signal, wie Ortsvorsitzender Martin Schwenninger feststellte. Entgegen dem Vorjahr konnten 2017 acht neue Mitglieder aufgenommen werden, so dass der Ortsverein nun 366 Personen zählt. Mit Blick auf den Altersdurchschnitt forderte er dazu auf, Mitgliederwerbung im Freundes- und Bekanntenkreis zu betreiben, um besonders den Jugendanteil zu erhöhen.

Die Ortsgruppe Bonndorf startet jedes Jahr mit einer Putzete in der Wutachschlucht in die Saison. Wege werden gesäubert und wieder zugänglich gemacht, Müll wird aufgelesen und auch verkehrssichernde Fällarbeiten sind durchzuführen. Daran erinnerte Schriftführerin Birgit Eske unter anderem in ihrem Report.

Finanziell ruhiger als 2016 gestaltete sich der Rechenschaftsbericht von Kassenwartin Petra Kaiser. Dies lag hauptsächlich daran, dass damals beim Räuberschloss intensive Stegarbeiten viel Geld forderten. Durch weniger Investitionen besonders im Wegebereich 2017 blieb dieses Mal ein kleines Plus zu vermelden. Vorsitzender Martin Schwenninger erinnerte daran, dass man sich 2017 in einer Zukunftswerkstatt damit befasste, wie es weitergehe mit dem Schwarzwaldverein.

Dazu soll ein Leitbild geschrieben werden. Mit einem Wegeprojekt „Wutach-Region“ beabsichtige man eine bessere Vernetzung, um die Schlucht zu entlasten. „In Bonndorf sind wir der Auffassung, durch die Wutachschlucht und nicht über die Höhen zu laufen.“ Eine Daueraufgabe sind auch in diesem Jahr wieder Wege und deren Unterhaltung. 600 Arbeitsstunden werden mindestens wieder anfallen. Als Arbeitsauftrag sieht Martin Schwenninger, im Beruf auch Wutach-Ranger und hauptamtlicher Naturschutzwart, den Erhalt der Kapelle in Bad Boll. Gemeinsam mit den Ortsvereinen Stühlingen und Lenzkirch sind wieder Veranstaltungen geplant. Ausgezeichnet sei das Verhältnis mit den Kommunen Bonndorf und Wutach. „Da klappt alles problemlos, wenn Geräte vom Werkhof gebraucht werden.“ Andreas Göhring informierte zum Zukunftsprozess „Schwarzwaldverein 2030“. Derzeit erarbeite man ein Leitbild. Es gelte, die Ist-Situation zu analysieren und zu bewerten, den Handlungsbedarf zu definieren und dann die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Konfrontiert mit wachsenden Anforderungen von außen, sinkenden Mitgliederzahlen, einer zunehmenden Überalterung und einer schwindenden Bereitschaft, sich aktiv zu engagieren, brauche es diesen Prozess.

Stadtrat Max Nägele überbrachte Grüße von Bürgermeister Michael Scharf. „Der Gemeinderat weiß, was er am Schwarzwaldverein hat. Der Verein leistet viel für die Natur und die Bürger. Dass die Stadt Bonndorf den Verein unterstützt, ist es wert“, sagte er. Bei den Wahlen wurden Ortsvorsitzender Martin Schwenninger, Schriftführerin Birgit Eske, Fachwart Familie Bastian Weiß und Internetbeauftragter Klaus Pfendler bestätigt. Veronika Keller, Vorsitzende des Ortvereins Stühlingen, bestätigte, vom 20. bis 22. Juli wolle man zusammen wieder an der Bregenzer Wanderung mitmachen. Anfang Juni soll es mit den Bonndorfern ins Simonswälder Tal gehen. Ortsvorsitzende Doris Vogel von der Ortsgruppe Lenzkirch sprach für den 9. Juni eine Einladung zum Deutsch-Französisches Freundschaftswandern nach Lenzkirch aus.