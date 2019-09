von sk

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Samstag in Tiengen ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht hat der 50 Jahre alte Mann einem 22-jährigen VW-Fahrer die Vorfahrt genommen, der von rechts aus der Alwigstraße kam. Das Fahrrad prallte gegen das Auto, der 50-Jährige stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei beziffert den Schaden an dem Mountainbike auf rund 500 Euro, am Vw auf rund 1500 Euro,