Was stört mehr? Reden, Lachen, Singen oder Bohren, Hämmern, Sägen? Kommt drauf an, wann der Krach veranstaltet wird. Weshalb auch Reden, Lachen, Singen, die vom Straßencafé aus nach Mitternacht ans Ohr des verhinderten Schläfers dringen, als unzumutbare Lärmbelästigung gelten.

Waldshut mit seinem Kaiserstraßen-Flair und mindestens acht Straßenkneipen darf sich zu den Pionieren unter Deutschlands Kleinstädten zählen, in denen Gastwirte Ende der 1980er-Jahre damit angefangen haben, Tische und Stühle hinaus zu stellen. In Waldshut begann dies im Mai 1988, als ein Abschnitt der Fußgängerzone Kaiserstraße bereits fertiggestellt war. Richtig los unter freiem Himmel ging‘s dann nach Einweihung der Fußgängerzone im Juni 1989.

Wie lange aber durften die Wirte im Freien wirten? „Die Polizeistunde für Straßencafés ist unklar“, stellte sich durch eine Zeitungsnotiz im Mai 1994 heraus, als die Straßengastronomie in Berlin für Schlagzeilen sorgte, weil sie um 22 Uhr Schluss machen musste. Was Bewohner der Kaiserstraße zum Anlass nahmen, in einem Schreiben an das Ordnungsamt der Stadt um eine „klare Definition“ der Sperrzeit und deren strikte Einhaltung baten. 23 Uhr, so las man es zwischen den Zeilen, wäre ihnen als Sperrstunde recht. Die aber begann bisher erst nach Mitternacht, auch wenn die Gastwirte nichts Schriftliches darüber in der Hand hielten. Beim nunmehr anberaumten klärenden Gespräch zwischen Ordnungsamt und Gastwirten am 19. Mai 1994 wurde festgelegt: Um Mitternacht ist Schluss mit der Bewirtung, in den letzten zwei Stunden in gedämpfter Form. Und die Wirte haben strikt darauf zu achten, dass nach Mitternacht weder Gäste im Freien sitzen, noch Tische und Stühle aufzuräumen sind – ab 24 Uhr soll draußen Ruhe herrschen.

Das dürfte auch dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband gefallen haben. Im Mai vor 25 Jahren hatte er erneut eine – noch fehlende – bundesweite Verordnung mit Öffnungszeiten bis mindestens 24 Uhr gefordert. In vielen Städten mussten damals Straßencafés noch immer um 22 oder spätestens 23 Uhr dicht machen.