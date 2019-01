Die meisten Waldshuter haben das sehr bedauert: Ein am 28. Januar vor 25 Jahren tobender Sturm drückte eine der beiden sogenannten Christbaum-Fichten vor dem Oberen Tor um und war Auslöser für den Tod eines kapitalen 24-Ender-Hirschs im Wildgehege. Das in Panik geratene Tier verfing sich mit dem Geweih im Drahtzaun und brach sich das Genick.

Auf einmal war die Symmetrie des klassischen Fotomotivs vom weih-nachtlichen Waldshut gestört: Das bis zu diesem stürmischen Nachmittag von zwei mächtigen Fichten an der Hangkante des Seltenbachtals flankierte Obere Tor verfügte jetzt nur noch über einen der beiden Bäume, die zu Weihnachten stets mit Kerzen bestückt wurden. Eine der bis zu 100 Stundenkilometer kräftigen Böen des Sturmtiefs hatte die links stehende Fichte samt dem Wurzelstock aus dem durch tagelangen Regen locker gewordenen Hang gehebelt. Der prächtige Baum war nicht mehr zu retten und musste entfernt werden. Auch der Zwillingsbaum rechts existiert heute nicht mehr.

Im Waldshuter Wildgehege verlief der Januar 1994 dramatischer. Vom Gewittersturm und umstürzenden Bäumen in Panik versetzt wurde die zwölf Tiere starke Rotwildgruppe. Die meisten brachen aus, als ein stürzender Baum eine Bresche in den Drahtzaun schlug. Darunter auch der zehn Jahre alte 24-Ender, ein Tier, das es in freier Wildbahn im Schwarzwald wohl kaum mehr gibt. Als er wenig später ins Gehege zurückkehren wollte, verfing er sich mit seinem riesigen Geweih im Drahtzaun. Auch Revierförster Eduard Plasa konnte dem Hirsch nicht helfen, fing sich lediglich blaue Flecken ein. Das Betäubungsgewehr einzusetzen, scheute sich Plasa, da es bei dem hochgradig erregten Tier einen Kollaps hätte auslösen können. Während Plasa auf Tierarzt Werner Jockers wartete, bäumte sich das Tier immer wieder wild auf und brach sich schließlich das Genick.

Das tote, etwa 10 000 DM wertvolle Leittier musste ersetzt werden, da der zweite Hirsch der Herde laut Tierarzt Jockers keine guten Anlagen hatte. „Der war sogar zu dumm, um wie die anderen wegzulaufen“, meinte Jockers.