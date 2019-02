In den Lauf einer geladenen Maschinenpistole blickten Anfang Februar vor 25 Jahren in einem Waldstück bei Küssaberg-Küssnach zwei Polizisten. Ihr Glück war, dass Sekunden später sechs weitere Beamte auf der Bildfläche erschienen. Der Mann mit der MP warf seine Waffe weg und wurde verhaftet.

Damit endete im Winter 1994 die Flucht eines 44-Jährigen aus Augsburg, der seit vier Jahren mit Zweitwohnsitz im Kreis Waldshut lebte und als Grenzgänger im Aargau arbeitete. Von dort kam er an diesem Februarmorgen gegen 9 Uhr und wollte über Rheinheim einreisen. Als der Zoll ihn zur näheren Überprüfung zur Seite winkte, gab der Mann im Toyota-Sportwagen Vollgas und raste davon. An der nun folgenden Großfahndung beteiligten sich 15 Polizeifahrzeuge, vier Zollstreifen und zwei Streifen des Bundesgrenzschutzes. Als der Flüchtende kurz im Bereich Küssaberg gesehen wurde, zog sich die Schlinge um ihn zu. Um 9.42 Uhr stieß die erste Streifenwagenbesatzung auf den Mann. Er war mit seinem Wagen auf einem Waldweg stecken geblieben. „Haut ab!“ forderte der 44-Jährige und richtete seine MP auf die Beamten, die ihre Waffen ebenfalls gezogen hatten. Sekundenlang standen die Männer sich regungslos gegenüber, ehe drei weitere Streifenwagen eintrafen. Worauf der Mann seine mit 25 Schuss durchgeladene Maschinenpistole wegwarf. Seine zweite Waffe, eine mit Schrot geladene Pump-Gun, lag im Toyota. Und alle Beteiligten atmeten tief durch, dass in dieser lebensbedrohenden Situation keiner die Nerven verloren hatte.

Das Motiv für die Flucht wurde zwei Tage später durch die Ermittlungen der Kripo bekannt: Am 1. Februar hatte der 44-Jährige bei Augsburg eine Sparkasse überfallen und 150 000 DM erbeutet. Allein 100 000 DM legte er für den teuren Toyota-Sportwagen bar auf den Tisch und fiel bei Bekannten durch plötzlichen Reichtum auf. Der als Waffennarr geltende 44-Jährige trainierte als Combat-Schütze in einem Schützenverein in der Schweiz. Dort hatte er sich MP und Pump-Gun besorgt. Schon allein deren Besitz sowie die Bedrohung der Polizei bescherten ihm die U-Haft. Und jetzt kam auch noch der Banküberfall hinzu.