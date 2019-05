Die kuriosesten Geschichten schreibt immer noch das Leben selbst. Wie im Fall eines damals 54-Jährigen aus Bonndorf, der eine Imbissbetreiberin in Murg mit einer bizarren Erpressung in die Schlaflosigkeit trieb. Von der Frau wollte er zwar keine Millionen, sondern – kein Scherz – Gutscheine für Currywürste. Im Mai 1994 flog er auf.

Sein dubioses Treiben begann dieser Herr Seltsam schon Mitte 1993. An einem Imbiss in Bad Säckingen kaufte er sich acht (!) Curry-Würste und beschwerte sich ein paar Tage später schriftlich beim Wurstverkäufer über die angebliche Ungenießbarkeit der Würste. Er forderte Wiedergutmachung und kam in einem weiteren Brief zur Sache: „150 DM oder ich schalte den WKD (= Wirtschaftskontrolldienst) ein.“ Um allem Ärger aus dem Weg zu gehen, zahlte der Imbissbetreiber 30 DM und sah die Sache als erledigt an. Doch der Currywurst-Erpresser machte 1994 weiter. Immer wieder zwischen Bonndorf und Bad Säckingen pendelnd, erkor er sich als neues Opfer die Frau vom Imbiss in Murg. Er nahm drei Grillwürste mit. Doch siehe da: Die Imbiss-Betreiberin bekam Tage darauf Post vom Mann aus Bonndorf. Inhalt: Würste ungenießbar, die Sache könne jedoch bereinigt werden, wenn er drei unbefristete 10-DM-Gutscheine erhalte. Wenn nicht, werde er den WKD einschalten. Darauf reagierte die Frau nicht, sah sich dann aber einem massivem Psychodruck ausgesetzt: Der 54-Jährige drohte in Briefen mit der Publizierung der angeblichen Mängel und machte immer wieder Fotos vom Imbiss. Was dazu führte, dass die Frau der Sache nicht mehr gewachsen war und zunehmend unter Schlafstörungen litt.

Ein anonymer Hinweis auf das Treiben des Bonndorfers machte dem Spuk ein Ende. Wegen versuchter Erpressung wurde er beim Staatsanwalt angezeigt. Wobei sich herausstellte, dass er schon 1992 wegen seltsamen Verhaltens aufgefallen war: In Bonndorf hatte er Reifen an Autos zerstochen, die ausschließlich Kennzeichen der ehemaligen DDR trugen. Seine Drohungen mit dem WKD wären übrigens in der Luft verpufft. Wie die Kontrollbehörde bestätigte, waren beide Imbissstände in einem vorbildlichen Zustand.