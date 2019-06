Den Finger nah am Abzug der Pistole, im Augenblick größter Gefahr cool zur Stelle und hinterher auf eine Currywurst an die Pommesbude: „Total überzogen“ urteilte im Frühsommer vor 25 Jahren die 22-jährige Polizeimeisterin Martina Dohle über das Bild, wie es die TV-Krimiserien von ihrem Beruf zeichnen.

Der jungen Polizeibeamtin war der alles andere als glamouröse Polizeialltag im Vier-Schicht-Betrieb mit seinen Verkehrskontrollen, Unfallaufnahmen, Diebstählen, Streitfällen, Personenfahndungen und viel, viel Schreibarbeit inzwischen vertraut, auch wenn sie sich noch in einer ganz speziellen Situation befand: Martina Dohle war die erste Polizistin in der Geschichte des Polizeireviers Waldshut. Hier hatte sie im März 1993 ihre aktive Zeit im Streifendienst begonnen – und war immer noch sicher, ihren Traumberuf gefunden zu haben, für den sie sich schon als Kind begeisterte. Die Eltern unterstützten die Pläne der gebürtigen Schopfheimerin, die 1990 ihre Ausbildung an der Polizeischule Lahr und in der Einsatzhundertschaft absolvierte und dann nach Waldshut kam. Einen ähnlichen Weg ging die damals ebenfalls 22-jährige Sabrina Walther, die im Februar 1994 als nun zweite Polizistin im Waldshuter Revier ihren Dienst aufnahm. Beide fühlten sich im Kollegenkreis voll akzeptiert, merkten jedoch, dass ihr Auftritt beim Bürger noch immer Erstaunen hervorrief. „Und wenn mein Kollege und ich gleichzeitig aus dem Streifenwagen aussteigen – die Leute wenden sich immer zuerst an ihn“, schilderte Martina Dohle eine typische Situation, durch die „frau“ sich erst mal durchboxen müsse.

Das hat sich bis heute dann doch geändert. Frauen sind bei der Polizei keine Exotinnen mehr. In Baden-Württemberg kommt etwa ein Drittel der Bewerbungen für den Polizeidienst von Frauen, im Revier Waldshut dürfte der Frauenanteil kaum kleiner sein. Und was machen die beiden ersten Waldshuter Polizistinnen heute? Martina Dohle ist Kommissarin beim Bezirksdienst (“kleine Kripo„) in Bad Säckingen, Sabrina Walther heißt heute Blatter und ist Kommissarin im Streifendienst Freiburg-Nord.