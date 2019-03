Den Narren entgeht aber auch nichts. Darf es auch nicht, denn wer sonst sollte an Fasnacht den Obrigkeiten den närrischen Spiegel vorhalten und das Stadtgeschehen mit spitzer Zunge kommentieren, wie es beispielsweise beim Heringsessen der Narro-Zunft Waldshut Sitte ist.

Den Narren springen aber auch Verfehlungen gegen die Kleiderordnung sofort ins Auge. So geschehen am Morgen des Schmutzigen Dunschdigs, als Geltentrommler, Hansele und Ranzengardisten sich zu nachtschlafender Zeit am Narrenbrunnen vor dem Oberen Tor zum Wecken trafen. Für mein erstes Mal als Geltentrommler hatte ich mir das entsprechende Häs besorgt: weiße Schlafmütze, rotes Halstuch, Nachthemd, weiße Handschuhe. Sogar auf die schwarzen Schuhe hatte ich geachtet. Und dabei eines vergessen: die weißen Strümpfe. "Wird schon nicht auffallen. Wer schaut so früh morgens schon auf meine Beine", dachte ich noch.

Geltentrommler von Kopf bis Fuß: Redakteurin Juliane Schlichter. | Bild: Christiane Maier

Von wegen! Mit das Erste, was ich von meinen Mit-Weckern zu hören bekam, war: "Wo sind denn deine Strümpfe?" Trotz der frühen Stunde und der damit verbundenden Dunkelheit war den Zunftmitgliedern sofort aufgefallen, dass ich bei meiner Verwandlung zum Geltentrommler ein essentielles Utensil außer Acht gelassen hatte.

Die Narren wären aber nicht die Narren, wenn sie nicht kurzerhand die fehlenden Beinwärmer herbeigezaubert hätten. Und so zierte bereits zum Mehlsuppeessen im Rheinischen Hof ein wollweißes Paar Strümpfe meine Waden. Danke an dieser Stelle an Robbi Zimmermann für die schnelle Organisation. Und versprochen, im nächsten Jahr bin ich von Kopf bis Fuß ein ordentlicher Geltentrommler!