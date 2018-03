Waldshut-Tiengen Von Bayern hinaus in die Welt: Die Unterbiberger Hofmusik auf spannender Reise durch die Musik

Von Bayern hinaus in die Welt: Die Unterbiberger Hofmusik auf spannender Reise durch die Musik

Eine spannende Reise durch die Welt der Musik erlebten die Besucher der zweiten Konzerts des World Town Festivals. Die Unterbiberger Hofmusik startete mit ihren Darbietungen in ihrer Heimat Bayern und landeten dabei in Ägypten, Brasilien und Indien.

Da im Tiengener Ali Theater technische Probleme aufgetreten waren, musste das zweite Konzert des World Town Festivals kurzfristig verlegt werden. Die Sparkasse Hochrhein stellte ihr Kommunikationszentrum in Waldshut für den Auftritt der Unterbiberger Hofmusik zur Verfügung.

In der Ankündigung der Band rund um Franz Joseph und Irene Himpsl aus der Umgebung von München hieß es, dass die Konzertbesucher mit dem Programm "Dahoam und retour" ein furioser musikalischer Ritt rund um den Globus geboten werde. Die rund 200 Konzertbesucher wurden nicht enttäuscht. Klang die Musik der sieben Musiker zunächst noch sehr bayerisch verwurzelt, so konnte man schon sehr bald musikalische Elemente weit jenseits der bayerischen Grenzen in den Stücken ausmachen.

Es war ein ausgesprochen spannendes Konzert, in dem die heimatlichen Klänge immer wieder mit Elementen der Musik aus Armenien, Ägypten, Brasilien, dem Balkan, Griechenland, Indien, den USA und der Türkei verwoben wurden. Immer wieder beeindruckten die Musiker mit perfekt gespielten Soli. Vor allem Franz Joseph Himpsl begeisterte mit Gesang, auch in türkisch Sprache und dem Spiel auf der Saz, einer türkischen Langhalslaute, ebenso wie Matthias Schriefel, der zwei Trompeten gleichzeitig blies und auf dem Alphorn eher ungewöhnliche Tonfolgen erklingen ließ.

Seit über zwei Jahrzehnten überschreiten die Himpsls musikalische Grenzen und pflegen dabei eine unorthodoxe Kombination aus Blasmusik mit Jazz und Einflüssen aus aller Herren Länder. Franz Joseph Himpsl: "Wir möchten mit unserer Musik Grenzen überwinden und Menschen und Kulturen einander näher bringen. Niemals hätten wir geglaubt, dass sich mit kleinen Schritten solch große kulturelle Entfernungen überbrücken lassen. Wir fühlen uns als bayerische Musiker und musikalische Weltbürger."

In Waldshut standen neben Irene (Akkordeon) und Franz Joseph Himpsl (Trompete, Saz) deren Söhne Xaver Maria (Trompete) und Franz junior (Horn) sowie die Gastmusiker Matthias Schriefl (Trompete, Alphorn), Stefan Nodle (Drums, Perkussion) und Florian Mayrhofer (Tuba) auf der Bühne.