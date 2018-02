Waldshut-Tiengen Vollksbank Hochrhein: 2017 mehr Kundeneinlagen und höheres Kreditvolumen

Volksbank Hochrhein präsentiert Geschäftsbericht für das Jahr 2017. Vorstandsvorsitzender Joachim Mei zufrieden. Kritik an Niedrigzinspolitik der europäischen Zentralbank (EZB) und immer strenger werdenden gesetzlichen Regulierungen. Bilanzsumme mit 1,45 Milliarden Euro nahezu unverändert.

Die Rahmenbedingungen waren und seien auch in naher Zukunft weiter schwierig, gleichwohl zeigen sich die Verantwortlichen der Volksbank Hochrhein mit dem Geschäftsjahr 2017 zufrieden. Die anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und immer strenger werdende gesetzlichen Regulierungen machen der Bank jedoch zu schaffen. Joachim Mei, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Hochrhein: „Wir sind zufrieden, aber die Rahmenbedingungen bleiben schwierig.“ Erfreulich sei, dass die Zinsen für langjährige Anleihen, wenn auch nur langsam, so aber doch bereits sichtbar, nach oben gingen, sagte Klaus-Dieter Ritz, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes.

Der Bank hat 2016 sowohl die Summe der Kundeneinlagen als auch das Kreditvolumen gesteigert. Das heißt, Kunden haben der Bank mehr Geld anvertraut und sich gleichzeitig mehr Kredite geben lassen. Erhöht hat sich auch die Zahl der Mitglieder. Die Volksbank habe inzwischen 24 609 Teilhaber, so Klaus-Dieter Ritz. Dem gegenüber steht jedoch ein Rückgang beim Gewinn. Der Bilanzgewinn sank auf 2,3 Millionen Euro, im vergangenen Jahr waren es noch 0,4 Millionen Euro mehr. Vor Bewertung und Steuern liegt das Ergebnis bei 6,6 Millionen Euro. Auch wenn der Ertrag sinke und der Aufwand steige, sei 2017 besser gewesen, als man es wegen der Rahmenbedingungen habe erwarten können, so Ritz.

Das Ziel für die Zukunft gibt Vorstandschef Joachim Mei wie folgt vor: „Wir wollen weiter wachsen.“ Allerdings, und darauf legte er bei der Vorstellung der Bilanz großen Wert, „mit Mitgliedern aus der Region“. So seien auch bislang sämtliche Kredite ausschließlich in die Region geflossen und keine Kredit-Ersatzgeschäfte getätigt worden. Und Mei sicherte zu, dass die Volksbank Hochrhein auch in Zukunft in der Region präsent bleibe. Allerdings werde sich sein Haus den Wünschen der Kunden anpassen. Mei: „Der Kunde sucht sich den passenden Weg zu uns.“ Deshalb wolle man auf allen Wegen erreichbar sein – analog, digital und persönlich. Am Filialnetz werde sich nichts ändern. Mei verwies in diesem Zusammenhang auf den jüngst für vier Millionen Euro fertiggestellten Neubau in Albbruck.

Neben den klassischen Zahlen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung war für die Volksbank Hochrhein im vergangenen Jahr noch eine andere Zahl von großer Bedeutung. Denn das Jahr 2017 stand ganz im Zeichen des 150-jährigen Bestehens der Genossenschaftsbank, das mit vielen Veranstaltungen gefeiert wurde. Gerne erinnern sich Joachim Mei und Klaus-Dieter Ritz an die Kaffeenachmittage in den Geschäftsstellen der Bank zurück, bei denen sie persönlich Kaffee und Kuchen servierten, vor allem aber die Gelegenheit nutzten, um sich den Fragen der Kunden zu stellen

