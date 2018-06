Waldshut-Tiengen Volksbank Hochrhein blickt auf ein nicht einfaches Jahr zurück

Die Mitglieder der Volksbank Hochrhein eG müssen sich mit weniger Dividende zufrieden geben als vergangenes Jahr. Vom erwirtschafteten Gewinn 2017 in Höhe von knapp 2,3 Millionen Euro, werden gut 390 000 Euro ausgeschüttet, dies entspricht einer Dividende von vier Prozent.

2016 betrug der Bilanzgewinn der Volksbank Hochrhein eG rund 2,7 Millionen Euro, knapp 600 000 Euro wurden ausgeschüttet. „Die Rahmenbedingungen spiegeln die Abschlusszahlen“, sagte Klaus-Dieter Ritz (stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Volksbank Hochrhein) im Rahmen der Vertreterversammlung in der fast voll besetzten Stadthalle Tiengen. Als Hauptgründe für den geschmälerten Gewinn wurden in erster Linie die Niedrigzinspolitik, Mehrkosten im Zuge immer neuer regulatorischer Vorgaben und eine Steuernachzahlung aufgrund neuer Berechnungsgrundlagen genannt.

Der Aufsichtsrat bescheinigte der Volksbank Hochrhein ordnungsgemäßes Arbeiten. „Sie hat aus unserer Sicht ihren genossenschaftlichen Auftrag erfüllt, die Bank war erfolgreich, die Verzinsung liegt immer noch deutlich über der am Kapitalmarkt“, so Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Pfeiffer. Eine sich abzeichnende positivere Entwicklung bei den Rahmenbedingungen sieht die Volksbank aktuell nicht. Vorstandsvorsitzender Joachim Mei hob hervor, dass aber bislang die Weitergabe von Negativzinsen vermieden werden konnte. Die schwierigen Rahmenbedingungen machen seiner Aussage nach, das Eigenkapital für eine nachhaltige, stabile Volksbank Hochrhein immer wichtiger. „Es ist uns gelungen, unser Eigenkapital zu stärken, und wir müssen dies auch weiterhin tun“, so der Vorsitzende.

Als zusätzliche Herausforderungen für die Volksbank und die Region nannte er die demographische Entwicklung, den Arbeitskräftemangel und die Digitalisierung. Auf der Tagesordnung der Vertreterversammlung standen auch Wahlen: Der Rechtanwalt Jan Tschentscher und die Hago-Geschäftsführerin Stephanie Bitterli wurden neu in den Aufsichtsrat gewählt. Gerd Isenberg, Jürgen Meier und Karl Stärk wurden wiedergewählt. Satzungsbedingt ausgeschieden sind Ulrike Holzwarth und Klaus Reinicke. Holzwarth war 26 Jahre Aufsichtsratsmitglied und Reinicke 29 Jahre. Für ihr großes Engagement überreichte ihnen Jürgen Albrecht vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband die silberne Ehrennadel mit Urkunde .