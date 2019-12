von Manfred Dinort

Dicht besetzt war der Grieshabersaal, ein nüchterner Raum mit Betonboden, aber mit einer schön herausgeschmückten Bühne, beleuchteten Christbäumen und Päckchen darunter. Angesagt war der Kabarettist Volkmar Staub mit seiner Zwei-Mann-Band und einem satirischen „Jahres-Rockblick“ mit bluesiger Unterhaltung und rockigen Songs.

Dann betraten die Akteure die Bühne: Volkmar Staub und sein „Badisches Sympathie Orchester“, mit Gerd Maier (Gitarre) und Michael Summ (Keyboard). In seinem Prolog kündigte Staub an: „Immer, wenn rüstige Rentner massenhaft nach Mallorca fliehen, dann ist für uns die Zeit gekommen, Rückblick zu halten.“ Dies unterstrich auch seine Band, die es schaffte, mit ihrem tollen Sound die Stimmung auf Anhieb in die Höhe zu treiben.

Volkmar Staub als Häuptling Winnetou. | Bild: Manfred Dinort

Dann begann das große Spießrutenlaufen für die Spitzenpolitiker, die alle ihr Fett abbekamen, allen voran die Bundeskanzlerin. „Ich möchte wetten, dass sie im neuen Jahr ihr Amt aufgibt“, prophezeite Staub. Einerseits sei das aber auch schade, da sie ihm, im Vergleich mit ihren Genossen in Amerika, England und Russland, immer noch wie ein Leuchtturm vorkomme.

Weitere Veranstaltungen Veranstalter war das Kulturamt Waldshut-Tiengen unter der Leitung von Kerstin Simon. Die nächsten Veranstaltungen: Das große Neujahrskonzert am Sonntag, 5. Januar, und ein Comédie-Abend mit Habbe & Meik am Freitag, 10. Januar, jeweils um 20 Uhr in der Waldshuter Stadthalle.

Dazu stimmte seine Band den Song an: „Das Leben der Frau Merkel.“ Das Kürzel AKK, Nachfolgerin der „Flinten-Uschi“, interpretierte er mit „Arrogante Konservative Kuh“. Der AfD unterstellte er, den Anschluss an Österreich zu suchen, dabei einen Kurz-Schluss zu riskieren und ein Gauland-Germania anzusteuern.

Zum Brexit erklärte er: „Die Politiker lügen, dass sich die Briten biegen.“ Für 2024 prophezeite er einen Antrag der Briten für eine Neuaufnahme in die EU. Die Gelb-Westen in Frankreich seien für ihn ein klarer Beweis, dass die Chinesen längst auch in Europa auf den Vormarsch seien. Zur Diskussion um Tempo 130 sagte er: „Weltweit gibt es nur zwei Länder ohne Tempolimit, Afghanistan und Nordkorea.“ Dann sang er das „Lied vom grünen Teddybär“. Wen er wohl damit meinte? Eine Nummer für sich war sein Auftritt als Häuptling Winnetou – mit blankem Oberkörper und zwei Adlerfedern im Stirnband.

Dann griff er selbst zur Gitarre und spielte den „Glaskugel-Blues“, ein Klagelied über den durchsichtig gewordenen Internet-Nutzer. Die Bühne hätte er gerne zur Trump-freien Zone erklärt, aber das sei schlicht unmöglich gewesen. Dann stellte er die Schicksalsfrage: Warum brauchen wir eine Greta Thunberg? „Eigentlich weiß doch jeder selbst, was er tun muss, um die Welt zu retten.“ Dazu stimmte die Band den Song an: „Da schäm i mi“.