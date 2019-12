Klettgau vor 1 Stunde

Viel zu Entdecken gab es beim Schülerweihnachtsmarkt in Tiengen

Ein beliebter Treffpunkt in der Vorweihnachtszeit ist der Schülerweihnachtsmarkt in Tiengen. Auch wenn das Angebot in diesem Jahr etwas kleiner ausfiel, gab es an den Ständen doch viel zu Entdecken