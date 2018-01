Waldshut-Tiengen Viel Spaß mit Dinner for one

Viel Spaß mit Dinner for one

Das Hochrhein Schauspiel zelebriert den Kultsketch am Silvesterabend im Schlosskeller Tiengen. Darsteller um Daniel Leers zeigen dabei ihre ganze Klasse.

Tiengen (ufr) Sie treffen sich alljährlich an Silvester zu einem mittlerweile weltberühmten Geburtstagsmenü: Miss Sophie und ihr Butler James, der für ihre verstorbenen Freunde bei jedem Gang mit Sophie anstößt mit den hinlänglich bekannten Folgen. In Tiengen feierte die englische Lady ihren 90. Gebrutstag erstmals im Schlosskeller und nicht im Ali-Theater. Knuffig-schön nannte Daniel Leers vom Hochrhein Schauspiel, den neuen Aufführungsort für den unverwüstlichen Silvester-Kultsketch "Dinner for one".

Nach dem Motto "Same procedure as every year" (gleicher Ablauf wie jedes Jahr) gehört er auch in unserer Gegend für viele zur Einstimmung auf den Jahreswechsel dazu wie das spätere Feuerwerk. Am Ende der zwei ausverkauften Vorstellungen im Schlosskeller wurde das Hochrhein-Schauspiel-Ensemble für sein gekonntes, witziges und spritziges Spiel gefeiert. Das Ensemble zeigte das feucht-noble Geburtstagsmenü wieder in drei Varianten. Klassisch nach dem Original, bei dem James (Daniel Leers) entsprechend seinem Stand, Miss Sophie (Désirée Leers) und ihre verstorbenen Freunde bedient, danach in vertauschen Rollen und als dritte Variante, mit Bezug auf ein aktuelles Stichwort – dieses Mal "Jerusalem".

Zusätzliche kabarettistische und komödiantische Einlagen machten die Vorstellungen zu einer gelungen Mischung von Altbekanntem und Neuem. Ein wortgewandter Rückblick auf große Ereignisse fehlte nicht. Wen wundert's, dass dabei Donald Trump (Patrick Schmid) kräftig mitmischte und mit einem enthusiastischen "it was a great year" (es war ein großes Jahr) mehrmals dazwischen funkte. Auf der Bühne standen neben den Geschwistern Leers und Patrick Schmid, David Miller und Elodie Schmidt. Am Klavier saß Lilli Waishar. Sie begleitete musikalisch das Bühnengeschehen, das gut eine Stunde lang Lachen und Spaß schenkte.

Und wie in den beiden Vorstellungen mehrmals mit den Worten "das kann man gar nicht oft genug sagen" humorvoll eingeflochten wurde, präsentierte ein kürzlich ausgezeichnetes Ensemble den Kultsketch "Dinner for one". Das Hochrhein Schauspiel ist Träger des Landes-Theaterpreises 2017. Ab Mitte Januar zeigt das Ensemble im Schlosskeller eine aktuelle Version von Ibsens "Ein Volksfeind".