Waldshut-Tiengen Viel Spaß bei karibischer Kreuzfahrt im Tiengener Pfarrsaal

Gut 200 närrische Besucher feiern in Tiengen Pfarrfasnacht. Die Narren glänzen mit witzigen Büttenreden und originellen Tanzeinlagen.

Tiengen – Gut 200 närrisch kostümierte Besucher gingen bei der Tiengener Pfarrfasnacht auf eine bunte Kreuzfahrt durch die Karibik. Der Höhepunkt des Abends im Tiengener Pfarrsaal waren Regina Bennek und Rosi Dörflinger alias Rudi und Traudel. Mit herrlich bissigem Humor und perfekt sitzenden Pointen ließen die beiden Urlauber kein gutes Haar aneinander. Ebenfalls für viel Applaus sorgten die beiden Moderatoren des Abends, Klaus-Martin Dörflinger und Lukas Gäng.

Die beiden Schiffskapitäne sangen "Me and My Shadow" von Frank Sinatra und Samy Davis Jr. Büttenredner Konrad Sieber sorgte mit seinen Ausführungen zur GroKo, Frauenbein-Plakaten und Thermomix für ausgelassene Lacher und Pfarrer Johannes Gut bewies sein Gesangtalent mit "Somewhere over the Rainbow" des Künstlers Israel Kamakawiwo'ole inklusive passender Verkleidung.

Auf die Tanzfläche ging es mit der Frauengemeinschaft und den Kolping-Mädels, die den Besuchern mit Plüschpony, Kochlöffel und Büstenhalter eine Tanzchoreografie beibrachten. Später zeigte die Jazztanzgruppe unter Leitung von Sabine Schleith ihren Fluch der Karibik-Tanz, bevor es zur Pause in die erste Polonaise des Abends ging. Für die flotte Tanzmusik und närrische Schlager sorgten Enrico & Rosetta.

Beim Showabend kamen gleich mehrere große Stars auf die Bühne. Die wiedervereinten Abba, mit Pfarrer Gut, Rosi Dörflinger Alfons Hug und Regina Bennek sangen "Honey, Honey", Letztere verkörperte eine täuschend echte Marilyn Monroe während Geburtstagskind Heinz Basler den wiederauferstandenen Elvis samt Hüftschwung mimte. Eifrig mitgesungen wurde bei Pfarrer Guts Rolle als Heino mit "Schwarze Barbara". Auch die Ministranten hatten eine Nummer vorbereitet.

Zur Begrüßung zeigten sie eine dynamische Choreografie zu ihrem Fliegerlied und zu "Lauda To Si". Zum Abschluss heizten die Fidelen Stammtischler den Saal noch mit ihrem Guggen-Repertoires ein.