Waldshut-Tiengen Viel Musik und Besinnliches gab es in Waldshut zum Weihnachtsfest

Christen beider Konfessionen feiern die Geburt Jesu mit feierlichen Gottesdiensten. Das Krippenspiel der Kinderkantorei erzählt die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht eines Wüstenfuchses.

Zahlreiche Gläubige verfolgten an Heiligabend das Sing-Krippenspiel der Kinderkantorei "Ein Wüstenfuchs wittert Weihnachten" in der evangelischen Kirche in Waldshut. Musikalisch begleitet wurde es von Matthias Flierl (Orgel und Flügel) und Annette Deublin-Schwarz (Flöte). "Man weiß wenig über die Tiere, die bei Jesu Geburt dabei waren, aber es gab mit Sicherheit Wüstenfüchse, die sehr gut riechen und hören: Einer der Wüstenfüchse hatte bestimmt damals Weihnachten gewittert", führte Pfarrer Wieland Bopp-Hartwig ein. "Was ist hier los, warum sind hier so viele Menschen?" Das fragte sich der Wüstenfuchs (Carolin Eifert). "Ich kann nicht mehr", hörte er Maria (Emilia Eger) zu Josef (Niclas Winterhalder) sagen. "Jetzt ist es nicht mehr weit", tröstete sie Josef. Sie waren auf dem Weg nach Bethlehem zur Volkszählung.

Angekommen in der Herberge musste das Paar feststellen, dass es keinen Platz für sie gab, nur einen Stall kann ihnen der Wirt (Louis Henning) anbieten. "Das ist aber nett von dem Wirt", dachte der Wüstenfuchs. Da sah er die Hirten am Feuer. "Da liegt doch etwas in der Luft", schnupperte er. Dann kam ein Engel, der den Hirten die Botschaft von der Geburt des Heilands überbrachte. Schnell eilten sie zum Stall. Dann tauchten die drei Weisen aus dem Morgenland auf. "Mit diesem Kind ist der Heiland geboren", verkündeten sie. "Das ist zu viel für mein kleines Wüstenfuchsgehirn", erklärte der Fuchs.

"So hätte der kleine Wüstenfuchs die Geburt von Gottes Sohn erleben können. Übersteigt das nicht auch das, was wir uns vorstellen können?", fragte Bopp-Hartwig. "Was spüren wir an Weihnachten, spüren wir auch etwas von seiner Liebe? Mögen wir staunen und dankbar erkennen, wie Gott uns segnet. Mögen wir uns berühren lassen durch das Wunder der Weihnacht: Gott schenkt sich selbst", verabschiedete Bopp-Wieland die Gläubigen.

"Kaum einer kann sich dem Zauber dieses Fests entziehen", sagte Pfarrer Ulrich Sickinger in seiner Predigt an Heiligabend. In Krippenspielen und den festlich gestalteten Feiern in der weihnachtlich geschmückten katholischen Liebfrauenkirche dürften Hunderte von Gläubigen etwas von diesem Zauber gespürt haben. Wie immer war es neben dem Wort, die Musik, die großen Anteil an der Ausdruckskraft der Feiern anlässlich der Geburt Jesu hatte. In der Christmette spielte die Stadtmusik Waldshut auf und die anderen Feiern, einschließlich des Krippenspiels, gestalteten Gruppen der Liebfrauen-Pfarrei: Die Singschule Doremi unter der Leitung von Oliver Schwarz-Roosmann und der Kirchenchor Liebfrauen unter der Leitung von Anne Roosmann.

Der Kirchenchor Liebfrauen beeindruckte am ersten Weihnachtstag mit der Aufführung von Teilen der "Missa Festiva" von Gretchaninoff. An der Liebfrauen-Orgel saß Kantor Matthias Flierl. Ein schönes Zeichen des Miteinanders nannte Pater Bernhard dies, der die Feier zelebrierte. Zu Versöhnung und Begegnung über die Konfessionen und Nationalitäten hinweg, rief auch Pfarrer Sickinger in der Christmette auf – gemäß der Aussage der Engel in der Heiligen Nacht: "Frieden auf Erden". Er forderte dazu auf, immer zuerst den Menschen zu sehen als Ebenbild Gottes und nicht den Ausländer, den Moslem oder den Konkurrenten. "Das kann ungeheuer entspannend und friedensstiftend wirken", sagte er.