Waldshut-Tiengen VfB Waldshut fiebert mit weiteren Partnern dem zweiten City-Lauf am 17. Juni entgegen

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr veranstaltet der VfB Waldshut am 17. Juni mit weiteren Partnern den zweiten City-Lauf durch die Waldshuter Innenstadt. Die Teilnehmer erwartet eine spannende Strecke.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr veranstaltet der VfB Waldshut, gemeinsam mit der May-Gruppe, dem Werbe- und Förderungskreis, den Stadtwerken und der Stadt sowie den Sponsoren Sparkasse Hochrhein, AOK und in Zusammenarbeit mit der HVT (Hochrhein Veranstaltungstechnik) am Sonntag, 17. Juni, den zweiten City-Run, ein Run quer durch die Waldshuter Innenstadt mit Start und Ziel in der Kaiserstraße. Schirmherr der Veranstaltung ist wieder OB Philipp Frank, der diesmal nicht selbst mitläuft, aber den Startschuss beim Hauptlauf gibt.

Die Strecke führt durch die Unterführung am Viehmarktplatz durch die Straßen jenseits der Bahnlinie und durch die Unterführung am Bahnhof zurück in die Innenstadt. „Eine interessante und abwechslungsreiche Strecke, bei der man auch mitdenken muss“, so Daniel Kistner von der May-Gruppe. Dazu kommt diesmal ein Public-Viewing auf dem Viehmarktplatz aus Anlass der Fußball-WM 2018: Die erste Übertragung, Deutschland gegen Mexico, beginnt um 17 Uhr und schließt sich fast nahtlos an den City Run an.

Übertragen werden alle Spiele mit deutscher und Schweizer Beteiligung und das Finale. Bei einem Pressetermin erklärte der VfB Vorsitzende Klaus Fricker: „Mir ist es wichtig, auch die Sponsoren mit ins Bild zu rücken. Ohne sie wäre eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen.“ Bewährt habe sich das Sicherheitskonzept des letzten Jahres und die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Um nicht zu weit in die Mittagshitze reinzurutschen, habe man diesmal versucht, früher zu beginnen. Doch das sei bei den Kirchen nicht so gut angekommen. Aber man habe zumindest den Fun-Lauf vorgezogen, der nun gleichzeitig mit dem Hauptlauf gestartet werde.

Auch für den VfB sei die Veranstaltung eine Herausforderung. Klaus Fricker: „Wir machen das zwar als Laien, aber wir haben gute Partner an unserer Seite.“ Insgesamt stellt der Verein fünfzig Streckenposten und nochmals die gleiche Zahl an Helfern bereit. Wichtig sei auch ein festlicher Rahmen mit einem Essen- und Getränkestand. Zum Public-Viewing sagte er: „Wir hoffen auf tolle Stimmung und großen Zuspruch." Als Moderatoren stünden Manfred Rüd und Jürgen Steßl bereit.