Waldshut-Tiengen Verpasster Vernehmungstermin: Besuch von der Polizei

Marihuanageruch empfing die Polizei in einer Wohnung in Waldshut. Sie suchten einen Mann auf, der nicht zur Vernehmung erschienen war. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

Weil er einen Vernehmungstermin beim Polizeirevier nicht wahrgenommen hatte, bekam am Donnerstagnachmittag ein 39 Jahre alter Mann in Waldshut zu Hause Besuch von der Polizei. Nachdem der Mann die Türe geöffnet hatte, drang Marihuanageruch in die Nasen der Beamten. Der Mann gab auch sofort zu, mit einem Freund etwas geraucht zu haben. In seinem Zimmer fand sich noch eine geringe Menge Marihuana, das beschlagnahmt wurde. Der Mann wird angezeigt. Sein versäumter Vernehmungstermin war übrigens auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, teilt die Polizei mit.