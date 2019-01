von SK

Der seit Montag, 17. Dezember, vermisste Witalij M. aus Waldshut-Tiengen ist tot. Das meldet die Polizei am Donnerstag, 24. Januar. Demnach wurde am 19. Januar ein Toter auf der Gemarkung Immeneich bei St.Blasien am Rande eines Waldstückes aufgefunden. Um wen es sich handelte, war zunächt unklar.

Laut Polizeibericht konnte der Tote zwischenzeitlich zweifelsfrei als der Vermisste identifiziert werden. Fremdeinwirkung oder ein Unglücksfall können ausgeschlossen werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Todeszeit bereits länger zurückliegt.

Die Öffentlichkeit war im Dezember dringend um Hinweise gebeten worden, da der 38-jährige Witalij M. als schwerbehindert galt und auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen war.