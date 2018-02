vor 2 Stunden Manfred Dinort Waldshut-Tiengen/Gurtweil Verlegung der Tennisplätze im Fokus

Das Unternehmen Amprion und der TC Gurtweil stimmen ihre Pläne für den Neubau der Tennis-Anlagen in Gurtweil ab. Kritik an der Haltung des Ortschaftsrats wird in der Hauptversammlung laut.