Waldshut-Tiengen Verlässliche Nachbarschaft steckt hinter dem Wohnprojekt des Vereins Wohnvision am Hochrhein

Bei der Veranstaltung "Lebens(t)räume – Gemeinwohl gestalten" am 20. und 21. April stellt der Verein Wohnvision am Hochrhein als Mitorganisator sein Wohnprojekt vor. Warum das Wohnprojekt in der Gartenstraße in Waldshut eine Vorreiterrolle spielt, erfahren Sie hier.

Es tut sich was in Sachen neue Formen des Zusammenlebens. Immer mehr engagierte Menschen und auch Gemeinden werden aktiv. Neue Wohnformen, Nachbarschaftshilfe und die generationengerechte, zukunftsfähige Stadt, sind hierbei wichtige Themen. Sie stehen unter dem Namen "Lebens(t)räume – Gemeinwohl gestalten" im Mittelpunkt einer Veranstaltung in der Justus-von-Liebig-Schule am 20. und 21. April. Referate, eine Infobörse und Austausch sind Pfeiler der Veranstaltung des Landkreises, der Stadt Waldshut-Tiengen und des Vereins Wohnvision am Hochrhein.

Der Verein organisiert den Themenbereich neue Wohnformen unter dem Motto "Anders wohnen als gewohnt". Als Referent hat er Jürgen Feldmaier von der GeBaWo (Gemeinsam Bauen und Wohnen) Freiburg gewinnen können. Feldmaier wird erste Schritte zum "Anders wohnen" erläutern und auf die elementare Bedeutung einer ideellen Grundlage für ein tragfähiges und nach außen hin überzeugendes gemeinschaftliches Wohnprojekt darlegen. Er war bei der Entwicklung des Wohnprojekts des Vereins Wohnvision am Hochrhein in der Gartenstraße 12a beratend einbezogen.

Dieses Wohnprojekt, ein Vorreiterprojekt in der Gegend, stellt der Verein im Rahmen der Veranstaltung an seinem Stand vor. Durch Sanierung zweier Häuser und den Neubau eines dritten, ist in der Gartenstraße ein Mehrgenerationen-Wohnkomplex entstanden. Alle drei Häuser sind durch Stege verbunden, im Gemeinschaftsraum finden regelmäßige Treffen statt. Ein gemeinsamer Garten bietet weitere Begegnungsmöglichkeiten. Es herrscht ein nachbarschaftliches Miteinander. Es gibt keinen Hausmeister und keine Hausverwaltung, alles wird gemeinschaftlich organisiert und geregelt.

"Verlässliche Nachbarschaft nennen wir unser Konzept", sagt Suzanne Remington, Vorsitzende des Vereins Wohnvision am Hochrhein. Aktuell sind alle zwölf Wohnungen besetzt. 16 Personen im Alter von Anfang 30 bis rund 80 Jahren, leben jeder für sich in der eigenen Wohnung und gleichzeitig in einer Gemeinschaft. Der Verein hofft, dass engagierte Menschen durch die Veranstaltung und durch Infos an ihrem Stand inspiriert werden, selbst aktiv zu werden und die Möglichkeit nützen, Kontakte zu knüpfen.