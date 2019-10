Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Vergessener Topf auf heißer Herdplatte: Brandalarm in Seniorenheim

Ein Rauchmelder in einem Seniorenheim in Waldshut löste am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz aus. Auf einer eingeschalteten Herdplatte stand noch ein Topf mit Essen. Die Feuerwehr brauchte aber nur zu lüften.