von Susanne Schleinzer-Bilal

53 000 Euro verteilte die Sparkasse Hochrhein an 13 Vereine aus Waldshut-Tiengen, an das Pflegeheim Vitibuck in Tiengen und an die Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena. „Wir machen das gerne, das ist ein schöner Anlass“, begrüßte Heinz Rombach, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein, die Gäste.

Kreis Waldshut Ist ein Wolf in Bernau im Südschwarzwald in eine Fotofalle getappt? Das könnte Sie auch interessieren

„Wir wollen damit Ihre Arbeit anerkennen. Es ist wichtig, dass es Vereine gibt, welche die Gesellschaft zusammenhalten“, fuhr Rombach fort. Oberbürgermeister Philipp Frank bedankte sich bei der Sparkasse und den Vereinen: „Was Sie leisten ist Sozialarbeit und ein Stück Heimatarbeit“, sagte Frank an die Vereine gerichtet und fügte hinzu: „Alles, was in den Vereinen stattfindet, ist Heimatpflege.“

Vereine können Zuschuss gut gebrauchen

Alle Vereine können den finanziellen Zuschuss der Sparkasse gut gebrauchen, wurde in der anschließenden Vorstellung deutlich. Der ESV Waldshut will Sand und Dünger für das Spielfeld anschaffen, der FC Tiengen wird das Geld für einen zweiten Bus einsetzen und der SV Eschbach möchte das Vereinsheim umbauen. Für Dietmar Nagel vom SV Gurtweil ist das „der schönste Termin im Jahr, nicht nur wegen des Geldes, aber wegen dem uneingeschränkten Lob, das die Vereine bekommen.“ Der VfB Waldshut „wird das Geld gut einsetzen“ und der SV Krenkingen in neue Umkleidekabinen investieren.

Kreis Waldshut Atomkraftwerk Leibstadt steht nach Panne schon wieder still Das könnte Sie auch interessieren

Uniformen für die Jungmusiker gibt es bei den Musikvereinen Aichen, Gaiß-Waldkirch und Gurtweil. Beim Musikverein Aispel-Rohr wiederum hat eine Jungmusikerin die längste Zeit auf einer „uralten“ Querflöte gespielt, sie bekommt ein neues Instrument. Noten und Instrumente braucht die Stadtmusik Tiengen für ihre Jungmusiker, auch die Stadtmusik Waldshut setzt das Geld für die Jugendarbeit ein. Beim Reiterverein ist der Zuschuss der Sparkasse für die Springerprüfung „S“ gedacht. Eine Veeh-Harfe mehr wird es im Pflegeheim am Vitibuck geben und die Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein freut sich über Unterstützung bei der Glockensanierung in der katholischen Liebfrauenkirche St. Marien.