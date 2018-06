von Manfred Dinort

Wo hält man eine Hauptversammlung ab? Für den Verein Pro Freibad kam dafür nur ein Ort in Frage: die grüne Liegewiese des Waldshuter Freibades. In der milden Abendsonne fühlten sich die rund 100 Teilnehmer sichtlich wohl, und auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Das Bad-Restaurant hatte eine üppig bestückte Theke mit Häppchen und Getränken aufgebaut. Wer Lust hatte, konnte anschließend zum Mitternachtsschwimmen bleiben.

Zu Beginn bedankte sich die Vorsitzende Christiane Maier bei den Stadtwerken, die Versammlung an diesem Ort abhalten zu dürfen. Ein besonderer Gruß galt Oberbürgermeister Philipp Frank, der das Privileg genoss, auf einer Bank mit Rückenlehne sitzen zu können. "Ich finde es super, dass Sie heute Abend bei uns sind", sagte Maier. Namentlich begrüßte sie auch die Gemeinderäte Rita Mosel, Peter Kaiser, Joachim Tröndle und Harald Ebi.

Fünf Arbeitsgruppen kümmern sich um verschiedene Bereiche

Christiane Maier stellte fest: "Mit 1634 Mitgliedern sind wir ein wirklich großer Verein geworden." Dann berichtete sie, im Wechsel mit ihrem Stellvertreter Thomas Scheibel, über die Aktivitäten des zweiten Vereinsjahres. Um den Vorstand zu entlasten, wurden Arbeitsgruppen eingerichtet, für die fünf Bereiche Technik, Betriebskonzept, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbegehren und Aktivitäten.

Für einen Schock unter den Mitgliedern sorgte die denkwürdige Gemeinderatssitzung am 19. März in Tiengen. Dabei wurde mehrheitlich die Schließung des Waldshuter Bades beschlossen. "Doch wir wollten die Flinte nicht ins Korn werfen", so Christiane Maier. Auch in der Bürgerschaft sei ein deutlicher Protest zu spüren gewesen. Der Verein, so berichtete Thomas Scheibel, konnte als Folge einen Zuwachs von über 400 Neumitgliedern verzeichnen.

Mitglieder sammeln 5731 Unterschriften

In einer Mitgliederversammlung wurde schließlich das Bürgerbegehren auf den Weg gebracht. "Der Erfolg hat uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte Christiane Maier. "Es kamen 5731 Stimmen zusammen, weit mehr, als erforderlich gewesen wären." Gegenwärtig werden die Stimmlisten von der Stadtverwaltung überprüft. "Ob es dann wirklich zu einem Bürgerbegehren kommt oder der Gemeinderat seine Entscheidung überprüft, muss abgewartet werden", sagte die Vorsitzende.

Zur Erhöhung der Grundsteuer, die der Oberbürgermeister als Konsequenz ins Gespräch gebracht hatte, wollte sie sich nicht unter Druck setzen lassen: "Im Umkehrschluss würde das ja wohl bedeuten, dass wir in den nächsten zehn bis 15 Jahren keine Erhöhung zu befürchten hätten."

Oberbürgermeister zieht seinen Hut vor den Mitgliedern

Auch OB Philipp Frank bezog Stellung: "Hut ab vor den Leistungen des Vereins", sagte er. "Aber wir haben zu wenige Mittel, um uns zwei Freibäder leisten zu können." Da bliebe der Verwaltung wohl keine andere Wahl, als die Grundsteuer zu erhöhen. "Manchmal schmerzt es mich, dass wir in dieser Frage so unterschiedlicher Meinung sind", sagte er. Aber ein Bürgerbegehren und ein Bürgerentscheid seien legitime demokratische Mittel. Nun liege es an den Bürgern, über die Zukunft des Waldshuter Bades zu entscheiden, und ob sie bereit sind, dafür eine Erhöhung der Grundsteuer in Kauf zu nehmen.

Über einen erfreulichen Kassenstand berichtete Christina Heitzmann. Zur positiven Bilanz hätten die zahlreichen Aktionen und Spenden beigetragen. Als Nachfolgerin von Kerstin Maier wurde Antonia Laubis zur neuen Schriftführerin gewählt. Auch Beisitzerin Erika Thinnes schied aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand aus, ihr Posten wurde aber nicht neu besetzt, da nach den Vereinsstatuten nur zwei Beisitzer erforderlich sind. Zum Schluss wurde gemeinsam das Lied Hoch Badnerland angestimmt mit zwei eigens getexteten "Freibad-Strophen" und dem Refrain "Das Bad ist schön, das Bad ist schön, das Bad darf niemals untergehn".

Das Badnerlied in der Pro-Freibad-Version 1. Das schönste Schwimmbad weit und breit, das liegt bei uns am Rhein. Es ist seit langer Zeit schon so, macht Alt und Jung im Sommer froh. Es liegt so schön in der Natur und spendet uns Erholung pur – wunderbar! Das Bad ist schön, das Bad ist schön, das Bad darf niemals untergehn. 2. Und plötzlich haben wir den Salat, mit unserm schönen Bad. Das Wasser ist nicht mehr so rein, wie es gesetzlich sollte sein. Daselbst erhob sich große Not, weil man uns mit der Schließung droht – heidenei! Das darf nicht sein, das Bad ist schön, das Bad darf niemals untergehn!

