Der Verein Pro Freibad Waldshut hat seine Unterschriftenaktion zur Rettung des Waldshuter Freibads abgeschlossen. 1500 Stimmen sind zusammengekommen. Die vollen Listen werden am Donnerstag im Rathaus übergeben. Nach der Prüfung der Listen entscheidet der Gemeinderat, ob es zu einem Bürgerentscheid kommt.

Der Deckel der dunkelblauen Mappe wölbt sich bereits, so prall ist sie gefüllt. "Die Mappe mit den ausgefüllten Listen wird immer voller", sagt Christiane Maier und zeigt auf den Ordner aus Papier, der auf dem Stehtisch liegt. Etwa 40 Listen, schätzt die Vorsitzende des Vereins Pro Freibad Waldshut, befinden sich in der Mappe.

Es ist halb zwölf am Samstagvormittag und die Vereinsmitglieder stehen bereits seit acht Uhr morgens an ihrem mit blauen und weißen Luftballons dekorierten Stand vor der Sparkasse in der Kaiserstraße. Bis gegen 14 Uhr wollen sie weitere Unterschriften zum Erhalt des Waldshuter Freibads sammeln.

Für Artur Ginter ist das Waldshuter Freibad das schönste im Südbaden

Gerade eben haben Margareta und Artur Ginter auf den ausliegenden Listen ihre Unterschriften abgegeben. Für das Ehepaar eine Selbstverständlichkeit. "Weil wir Waldshuter sind und das Freibad dazu gehört", sagt Artur Ginter erklärend und fügt stolz hinzu: "Das schönste Freibad in Südbaden."

Die Stimmung im Verein ist "total gut", so die Vorsitzende Maier. Dies liegt vor allem an den 1500 Unterschriften, die der Verein am Samstag von den fleißigen Sammlern zurückbekommen hat. Rechtzeitig vor dem Ende der Frist am Sonntag, die sich der Verein gesetzt hatte (siehe Infokasten unten).

Die Unterschriften stehen auf den Listen, die in den vergangenen vier Wochen in zahlreichen Geschäften, Apotheken, Restaurants und Cafés in den Innenstädten von Waldshut und Tiengen sowie im Waldshuter Freibad auslagen, und die die Mitglieder an Haustüren oder an Ständen gesammelt hatten.

Verein Pro Freibad Waldshut hat sein Ziel sogar überschritten

Mit den 1500 Unterschriften haben die Mitglieder ihr Ziel, mindestens 1300 Stimmen zu sammeln, erreicht und sogar überschritten. Ob die Zahl schlussendlich ausreicht, steht erst nach der Prüfung durch die Stadtverwaltung fest. Denn es ist nicht auszuschließen, dass manche Unterzeichner doppelt unterschrieben haben, oder dass Personen, deren Stimme nicht zählt, unterzeichnet haben. Dies könnten beispielsweise Menschen sein, die früher in Waldshut-Tiengen gewohnt haben, aber ihren Wohnsitz nun woanders haben. Deren Stimme zählt nicht.

Am kommenden Donnerstag übergeben Christiane Maier, Thomas Scheibel und Gerd Jacobshagen die ausgefüllten Listen an Bürgermeister Joachim Baumert im Waldshuter Rathaus. Anschließend überprüft die Stadtverwaltung die Listen.

"Wenn die Stadt das bis zu unserer Hauptversammlung am 23. Juni schafft, wollen wir dort mit der offiziellen Zahl heraus rücken", sagt Christiane Maier, die fest damit rechnet, dass genügend Stimmen für den Antrag auf einen Bürgerentscheid zusammengekommen sind.