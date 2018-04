vor 1 Stunde dpa Waldshut-Tiengen/Laufenburg Urteil im Fall des getöteten Babys: Elf Jahre Haft für den Vater

Nach dem gewaltsamen Tod eines Babys in Laufenburg am Hochrhein ist der Vater des Kindes wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Zunächst müsse der 36-Jährige zum Drogenentzug in eine Klinik, urteilte das Landgericht Waldshut-Tiengen am Montag.