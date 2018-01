Waldshut-Tiengen Update-Gottesdienste: Persönlichkeiten geben Impulse statt Predigten

Die Update-Gottesdienste in der Liebfrauenkirche starten in die zweite Auflage. Statt Predigten gibt es an elf Tagen Glaubens-Impulse von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Den Auftakt macht am 28. Januar Landrat Martin Kistler.

Waldshut – Pfarrer Ulrich Sickinger wird diese Jahr wieder elf Mal den Platz am Ambo in der Liebfrauenkirche Menschen überlassen, die niemand erwartet, die aber im öffentlichen Leben stehen und deshalb viele kennen. Im Rahmen der vergangenes Jahr von Sickinger ins Leben gerufenen Update-Gottesdienste, werden wieder bekannte Persönlichkeiten anstelle der Predigt von ihren Glaubenserfahrungen sprechen. Sie werden erzählen, wie sie zu ihrem Glauben gefunden haben, was er ihnen gibt und wie sie ihn in Alltag, Beruf und Freizeit leben.

Update, ein Wort aus der Computersprache, meint in diesem Zusammenhang eine Auffrischung und Vertiefung des eigenen Glaubens durch neue Impulse von Menschen, die nicht wie Pfarrer, "von Beruf wegen" glauben. Die Reihe ist im vergangenen Jahr gut angenommen worden. "In den Update-Gottesdiensten waren mehr Menschen als normalerweise in den Sonntagsgottesdiensten, auch viele Fremde, die ich noch nie in der Kirche gesehen habe", so Pfarrer Ulrich Sickinger. Die gute Resonanz und die Überzeugung, dass solche Updates für den Glauben wichtig sind, bestärkte ihn darin, die Reihe dieses Jahr fortzuführen.

Landrat Martin Kistler macht den Anfang. Nach eigener Aussage hat er zunächst das Spannungsfeld gespürt, als Mann der Öffentlichkeit auch noch öffentlich über den eigenen Glauben zu reden, obwohl es kein Geheimnis wäre, dass er kirchlich engagiert sei. "Da der Glaube mir wichtig ist und ich dazu stehe, Christ zu sein und es Zeugen für die Kirche und den Glauben braucht, habe ich ja gesagt", so Kistler. Seine Rede steht noch nicht, aber was für den Landrat mit dem Glauben verbunden ist, dürfte er ansprechen: Die Übernahme von Verantwortung und Engagement.

Die Update-Gottesdienste 2018

Die Gottesdienste sind um 18.30 Uhr in der Liebfrauenkirche mit folgenden „Rednern“: