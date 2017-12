Waldshut-Tiengen Unterwegs im Auftrag des Herrn: Was macht eigentlich ein Messner?

Achim Bucher aus Gurtweil ist seit 52 Jahren Messner in der Tiengener Stadtpfarrkirche. An Weihnachten hat er besonders viel zu tun. Um was er sich das ganz Jahr kümmert und warum der Gottesdienst nicht ohne ihn funktioniert, erfahren Sie hier.

Tiengen – Während andere am Sonntag ausschlafen oder beim Frühstück sitzen, ist Achim Bucher bereits längst „im Auftrag des Herren“ unterwegs. Der 82-jährige Gurtweiler ist seit 52 Jahren Messner in der Tiengener Stadtpfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“. Ohne ihn würden die Kirchentüren verschlossen, Kelche, Weihwasser- und Hostienschalen leer bleiben und niemand wissen, wann welches Lied zu singen ist. In den vergangenen Tagen hatte er nicht nur mit der Vorbereitung der Weihnachtsliturgie besonders viel zu tun.

Stunden vor jedem Gottesdienst trifft Achim Bucher bei der Kirche ein. Die drei Kilometer vom Wohnort in Gurtweil aus legt er seit jeher – bei jedem Wetter und manchmal auch schiebend – mit dem Fahrrad zurück. Wenn Pfarrer, Ministranten und Gottesdienstbesucher später eintreffen, liegt das Messgewand in der richtigen Farbe bereit, die Kerzen brennen und der Altar ist hergerichtet. Zwischendurch putzt Achim Bucher die Kerzenständer und räumt auf, was liegengeblieben ist. Gottesdienstbesucher sehen hiervon meist nichts, und das ist dem zurückhaltenden Messner auch ganz recht, denn er selbst steht nicht gerne im Mittelpunkt. Dabei ist die Arbeit von Messnern wie ihm seit Jahrhunderten unverzichtbar. Während des Gottesdiensts agiert er als Kommunionhelfer und singt zusätzlich als Kantor vertonte Psalmen vor. Im entscheidenden Moment lässt er per Knopfdruck die Schweren Glocken im Kirchturm erklingen. Er ist der Begleiter und Logistiker jedes Gottesdiensts. „Die Aufgaben eines Messners sind vielfältig“, sagt Bucher. Die eigene Frei- und Familienzeit kommt da sehr kurz. „Da kann der Fernsehkrimi am Abend noch so viel Spannung versprechen, es kann sein, dass man da eben Dienst hat“, sagt Bucher. „Aber das weiß jeder Messner.“

Während der Advents- und Weihnachtszeit gibt es besonders viel zu tun: Ist die Weihnachtsliturgie vorbereitet? Sind die Krippen in Ordnung? Und, wohin mit der sieben Meter hohen Weihnachtstanne, an deren üblicher Stelle das Behelfsgerät für die kaputte Orgel steht? In dieser Zeit, dem Beginn des Kirchenjahres, ist der Messner von frühmorgens bis spätabends gleich mehrere Male am Tag für die Krippenfeiern, Familiengottesdienste und die Christmette zur Stelle. Die Weihnachtszeit ist dann vor allem von der Arbeit geprägt. Gleichzeitig ist diese ein essenzieller Bestandteil seines Weihnachtens. Im Anschluss freue er sich aber auch auf das Weihnachtsessen gemeinsam mit den Kindern und ihren Familien, so Bucher. Sein großer Dank gilt Ehefrau Magdalena, die ihn seit jeher unterstützt. „Ohne ihr OK würde ich es nicht machen“, sagt Bucher mit einem Lächeln. „Die Arbeit bedeutet mir sehr viel. Sie ist ein Teil von mir.“

Pfarrer Johannes Gut schätzt vor allem die große Erfahrung Buchers in der katholischen Liturgie, welche er bereits als Ministrant von Kindesbeinen an eingeübt habe. Mittlerweile betreuen Priester mehrere Gemeinden gleichzeitig. Oft treffen sie erst kurz vor dem Gottesdienst in der Kirche ein und sind dann froh, wenn alles gerichtet ist. „Er ist ein Urgestein eines Messners und der Grundstein von Mariä Himmelfahrt – beide gehören zusammen“, so Gut.

Aber auch nach dem Gottesdienst ist noch lange nicht Feierabend, denn „eine gewisse Verantwortung hat man schon, dass alles einigermaßen rund läuft“. Wie die meisten Messner übernimmt er auch außerhalb der Weihnachtszeit Hausmeisterdienste in und rund um die Kirche. Ab 2019 steht eine groß angelegte Außen- und Innensanierung an, im Rahmen derer auch die ausgefallene Orgel ersetzt werden soll. Kleinere Reparaturen übernimmt der pensionierte Schreiner hingegen selbst. „Da kommt mir mein Berufsleben als Handwerker zu Hilfe.“ Hilfe erhält er dabei regelmäßig aus der Gemeinde: Zahlreiche ehemalige Ministranten, und mittlerweile auch deren Kinder, packen regelmäßig mit an.

Bei Misstönen im Glockenschlag steigt er in den Turm um nachzusehen. Überschaubares versucht er auch hier selbst zu richten, bei größeren Problemen beauftragt er Handwerker oder lässt den Glockenmonteur kommen. Schließlich muss nicht nur während der Weihnachtsfeierlichkeiten der Klang stimmen. Der große Auftritt sämtlicher Glocken findet an Silvester, um genau 23.45 Uhr statt, wenn das alte Jahr aus- und 15 Minuten später das neue eingeläutet wird. Am Schalter steht auch bei diesem Jahreswechsel Achim Bucher, und auch in seinem 53. Jahr als Messner wird er wieder der erste sein der kommt, und der letzte der geht.

"Haushüter einer Kirche"

Pfarrer Johannes Gut hat regelmäßig mit Messnern und so auch mit Achim Bucher zu tun. Im Interview spricht er über die Zusammenarbeit.

Herr Gut, was macht eigentlich ein Messner?

Der Messner ist der Haushüter und Türöffner einer Kirche. Er kümmert sich aber nicht nur in und um das Gebäude herum um Ordnung, sondern sorgt auch für den geregelten Ablauf der Liturgie, also die Ordnung der kirchlichen Zeremonien. Dazu gehört das vorbereiten des Altars, das Aufschlagen liturgischer Bücher, das Anzünden der Kerzen und vieles mehr.

Was muss ein Messner können?

Er sollte in der Liturgie bewandert sein und sich in den Festkreisen auskennen. Er muss wissen, welche Farbe das vorzubereitende Gewand haben muss und wie der Altar vorzubereiten ist. Neue Messner belegen hierzu verschiedene Kurse.

Haben sich die Aufgaben im Laufe der Zeit verändert?

Die Rituale sind teilweise seit Jahrhunderten unverändert. Durch die Strukturveränderungen gibt es nicht mehr so viele Gottesdienste, wie früher. Dafür hat ein Messner meist mit mehreren Priestern zu tun. Er muss ihre Eigenheiten kennen und sich ihnen jeweils anpassen.

Was zeichnet Achim Bucher als Messner aus?

Herr Bucher ist nicht nur "gelernter" Messner, er hat die Liturgie von Kindheit an eingeübt. Darüber hinaus ist er auch noch Kantor, er singt vertonte Psalmen also vor. Das ist heutzutage nicht selbstverständlich.

Zur Person: Johannes Gut ist 52 Jahre als und seit Januar 2017 Pfarrer in der katholischen Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena. Er ist Nachfolger des Pfarrers Peter Seibt und unterstützt den leidenten Pfarrer Ulrich Sickinger als Pfarrer in Kooperation. (ros)