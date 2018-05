Waldshut-Tiengen Unterstützung für zwei begabte Pianistinnen: Julia Pleninger aus Horheim und Gabriela Fahnenstiel aus Laufenburg erhalten Musikstipendium der Volksbank Hochrhein-Stiftung

Julia Pleninger aus Horheim und Gabriela Fahnenstiel aus Laufenburg können sich über das Musikstipendium der Volksbank Hochrhein-Stiftung freuen. Hausherr Joachim Mei und Vorstandsmitglied Peter König überreichten ihnen die Urkunden und ließen die Verträge unterschreiben.

Die neuen Musikstipendiaten der Volksbank Hochrhein-Stiftung stehen fest: Hausherr Joachim Mei und Vorstandsmitglied Peter König überreichten den beiden Pianistinnen Julia Pleninger aus Horheim (20) und Gabriela Fahnenstiel aus Laufenburg (24) die Urkunden und ließen die Verträge unterschreiben.

Beide spielen seit ihrer Kindheit Klavier und waren bereits 2011 und 2014 Preisträgerinnen des Musikförderpreises der Stiftung. Sie haben nach ihrem Abitur ein Musikstudium im Ausland begonnen – Gabriela Fahnenstiel in New York und Julia Pleninger in Zürich. Beide haben sich für das Stipendium beworben. "Wir hatten diesmal wieder mehrere Bewerber", so Peter König. "Kriterien waren bei der Entscheidung die musikalische Qualität, das Engagement und die musikalische Studienausrichtung. Und sie machten uns die Entscheidung leicht: Vorstand und Kuratorium trafen einstimmig die Auswahl!" Joachim Mei betonte, wie wichtig es sei, gerade Musiker bei ihrer schwierigen Berufswahl zu unterstützen: "Musik hat heute eine große Bedeutung, vor allem, wenn sie selbst ausgeführt wird. Wir gratulieren herzlich." Und Peter König ergänzte: "Für uns ist das eine große Freude. Sie sind hiermit unsere 10. und 11. Stipendiaten seit 2013."

Beide Pianistinnen können bereits auf eine spannende musikalische Entwicklung zurück blicken: Julia Pleninger hat bis zum Abitur das Musikgymnasium in Weimar besucht und hatte damals bereits mit 16 Jahren große Pläne: "Ich will Musikprofessorin an einer Hochschule werden. Oder Pianistin!" Seit 2017 studiert sie nun in Zürich und ist von der Ausbildung und ihrem Professor Hans-Jürg Strub begeistert: "Die Grundkurse sind abwechslungsreich und es bleibt genug Zeit zum Üben!" Bis 2020 will sie den Bachelor erwerben und 2022 voraussichtlich ihren Master.

Auch Gabriela Fahnenstiel, die noch den gerade überstandenen Nachtflug von New York in sich spürt, ist von ihrem Musikstudium begeistert: Nach dem Abitur 2012 in Bad Säckingen verbrachte sie für zwei Monate ein eindrucksvolles Music-Festival in den USA (Aspen). 2013 begann sie dann ihr Studium zunächst in Basel und wechselte 2017 zum Master nach New York: "Dort ist es toll, die Leute sind so offen und es gibt unbegrenzte Möglichkeiten. Anschließend möchte ich vielleicht gern in die Meisterklasse nach München." Und beide Frauen sind sich über die Zukunft einig: "Solistische Konzerte und daneben Unterrichten – das wäre unser Traum!" Das Stipendium ist für sie dabei eine große Hilfe.

Auftritte: Beide Musikerinnen treten auch in diesem Sommer öffentlich in der Region auf: Gabriela Fahnenstiel solistisch am 26. Juni im Schlössle in Laufenburg (19 Uhr), dokumentiert vom SWR-Fernsehen und Julia Pleninger am 8. Juli in Schloss Beugen und am 18. Oktober in der Kirche in Tiengen im Rahmen der Preisträgerkonzerte der Volksbank Hochrhein-Stiftung.