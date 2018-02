Tiengen Unterbiberger Hofmusik zu Gast beim World-Town-Festival im Ali-Theater Tiengen

Die Unterbiberger Hofmusik tritt beim World-Town-Festival auf. Das Programm verspricht musikalische Einflüsse aus vier Kontinenten.

Das zweite Konzert im Rahmen des World-Town-Festivals 2018 findet am Samstag, 10. März um 20 Uhr, im Ali-Theater Tiengen mit der Unterbiberger Hofmusik statt. Das Ensemble aus Bayern präsentiert sein neues Programm „Dahoam und Retour“.

Herzstück der Formation ist das Ehepaar Himpsl mit drei Söhnen – bis auf Franz junior allesamt studierte Musiker. Franz Himpsl: „Wir möchten mit unserer Musik Grenzen überwinden und Menschen und Kulturen einander näher bringen. Wir fühlen uns als bayerische Musiker und musikalische Weltbürger gleichermaßen.“ Armenien, Ägypten, Brasilien, der Balkan, Griechenland, Indien, die USA und Türkei heißen die musikalischen Stationen, die in den bayerisch-musikalischen Kosmos der Band Einlass gefunden haben. Karten im Vorverkauf gibt es in der Tourist-Info Waldshut, in der Buchhandlung Kögel sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Das World-Town-Festival wurde im Jahr 2007 vom Kulturamt der Stadt Waldshut-Tiengen ins Leben gerufen. Noch bis zum 16. Mai erklingen im Ali-Theater Tiengen die verschiedensten musikalischen Traditionen.

