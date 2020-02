von SK

Ein Autolenker, der durch verkehrsgefährdende Fahrweise aufgefallen war, wurde am Freitagabend in Waldshut-Tiengen gestoppt. Gegen 22 Uhr war der 35-jährige einem anderen Autofahrer aufgefallen, der die Polizei verständigte. Mit Warnblinklicht und sehr langsam sei der Mann in Unterlauchringen linksherum durch den Kreisverkehr gefahren. In Tiengen hätte der 35-Jährige beinahe ein geparktes Auto gestreift und fuhr dort ebenfalls falsch herum durch den Kreisverkehr, berichtet die Polizei. Eine Polizeistreife konnte den Wagen zwischen Waldshut und Gurtweil entdecken. Der Fahrer machte nach Polizeiangaben einen völlig verwirrten Eindruck. Während eine Alkoholüberprüfung negativ gewesen sei, habe ein Drogentest den Cannabis-Wirkstoff THC angezeigt. Eine Blutprobe folgte, der Führerschein wurde beschlagnahmt.