Was gibt es Schöneres, als nach getaner Arbeit die Füße hochzulegen? Dabei ein Glas Wein in der Hand und den Blick auf den sich rot färbenden Himmel geheftet – entspannter lässt sich der Feierabend derzeit kaum genießen.

Dies dachte sich auch ein junger Mann aus dem östlichen Landkreis, als er kürzlich an einem lauen Sommerabend Platz in seinem Liegestuhl nahm, die Füße auf die Brüstung des Balkons legte und an seinem Getränk nippte. Doch plötzlich störte ein Insekt die friedliche Szene.

Aber es war nicht etwa eine Stechmücke, die ihren Blutdurst an einem menschlichen Opfer stillen wollte, sondern ein dicker Brummer auf der Suche nach einem Landeplatz. Diesen fand er ausgerechnet auf dem Fuß des Ruhesuchenden.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Offenbar hatte das Insekt einen Narren an dem Fuß gefressen, denn es krallte sich mit seinen langen Beinchen in dem Baumwollstoff fest und ließ sich auch von ruckartigen Bewegungen nicht vertreiben. So blieb Zeit, den unerwarteten Besucher genauer in Augenschein zu nehmen und darüber zu spekulieren, welcher Art er denn zuzuordnen sei. Das pummelige Krabbeltier sah einem Maikäfer nicht unähnlich. Da dieser Monat jedoch bereits ein paar Wochen zurückliegt, konnte diese Käferart schnell ausgeschlossen werden.

Dann musste es wohl ein Junikäfer sein. Die Internetrecherche bestätigte den Verdacht. Der Käfer sah nicht nur aus wie das im Online-Lexikon abgebildete Insekt; ein Naturschutzexperte beschreibt außerdem in einem weiteren Artikel den Junikäfer als schwerfällig, dessen ungeschickte Flugkünste häufig zu Konflikten mit Menschen führe. Dies erklärte wohl den ungewöhnlichen Landeplatz.

Der Konflikt konnte schließlich mit einem leichten Fingerschnips gegen die Socke gelöst werden. Der Käfer verstand, dass er die Feierabendstimmung nur störte und schwirrte brummend ab.