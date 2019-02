Massive Staus hat ein Unfall am Samstagnachmittag in der Ortsdurchfahrt von Waldshut verursacht. Kurz vor der Unterführung unter der Kolpingbrücke war eine aus Richtung Dogern kommende Forstmaschine in Brand geraten. Feuerwehr Polizei und DRK waren im Einsatz.

Die Unterführung war stundenlang gesperrt. Ein Kran barg das völlig ausgebrannte Fahrzeug. Weil die Kolpingbrücke wegen Bauarbeiten derzeit nur einseitig befahrbar ist, waren die Verkehrsbehinderungen besonders gravierend.