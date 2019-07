von SK

Unter anderem befand sich in der gestohlenen Handtasche ihr Personalausweis. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Montag, 8. Juli, im Zeitraum zwischen 14 und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz der Minigolfanlage in Waldshut.

Täterhinweise liegen bislang keine vor. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Anzeige aufgenommen.