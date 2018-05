Waldshut-Tiengen Umtrunk nach Sanierung: May Fashion in Tiengen sagt Handwerkern Danke

Umtrunk nach Sanierung: May Fashion in Tiengen sagt Handwerkern Danke

May Fashion in Tiengen lud Handwerker aber auch Nachbarn nach dem Abschluss der Sanierung zu einem Umtrunk ein. Die umfangreichen Arbeiten am Stammhaus kosteten rund eine Million Euro. Die Räume präsentieren sich den Kunden jetzt höher und heller.

Einen Grund zum Feiern hatten die Gebrüder Klaus und Thomas Haug von May Fashion in Tiengen. Nach Abschluss der Sanierung und Renovierung des Stammhauses von May Fashion in der Tiengener Hauptstraße 24 hatten Klaus und Thomas Haug die an den Bauarbeiten beteiligten Handwerker sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Nachbarn, Freunden und Kollegen zu einem kleinen Umtrunk in die Hauptstraße eingeladen.

Nach der Sanierung der Innenräume des benachbarten Modehauses May, Hauptstraße 26, im Jahr 2015 und der Fassadensanierung des Geschäftshauses im Jahr 2016 für rund 500 000 Euro war die Sanierung des Stammhauses mit einer Million Euro das bisher größte Projekt.

Helle, ansprechende Räume

Im Zuge der Bauarbeiten wurden das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss, das bislang nicht als Verkaufsraum genutzt wurde, saniert. Die Räume präsentieren sich den Kunden jetzt höher und auch heller. Laut Klaus Haug wurde durch die Einbeziehung der ersten Etage die Verkaufsfläche um annähernd das Doppelte auf 400 Quadratmeter erweitert.

Im November letzten Jahres konnte das Geschäft wieder eröffnet werden. In einem zweiten Schritt wurden das zweite Ober- sowie das Dachgeschoss saniert. Dort sind drei Mietwohnungen in bester Lage in Tiengen entstanden.

Joachim Baumert, Erster Beigeordneter der Stadt Waldshut-Tiengen: „Es ist eine Freude, den erfolgreichen Abschluss der Sanierung und Renovierung ihres Stammhauses heute nach einjähriger Bauzeit erleben und feiern zu können. Eine umfassende Sanierung und Renovierung ist eine Entscheidung von finanzieller Tragweite und will gut vorbereitet sein. Die Umsetzung war nicht immer einfach, aber mit allen am Bau Beteiligten problemlos möglich.“

Begeistert zeigte sich auch Christa Bader, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Tiengen: „Im Namen der Aktionsgemeinschaft möchte ich Ihnen für ihr Engagement danken. Mit der Renovierung von Haus 24 und, vor noch nicht allzu langer Zeit, von Haus 26 beweisen Sie ein klares Bekenntnis zum Standort Tiengen. Die Aktionsgemeinschaft begrüßt es, wenn Unternehmer Mut beweisen und Geld in die Hand nehmen, um Investitionen zu tätigen. Es ist eine klare Steigerung der Attraktivität des Standortes Tiengen.“

Geschichte von May

Bei der Firma May in Tiengen und der Firma May in Waldshut handelt es sich um verschiedene Unternehmen. Die Ursprünge der Einzelhandelsbetriebe gehen aber auf die Schwestern Elise und Berta May zurück. Sie führten von 1919 an in Tiengen ein Geschäft unter dem Namen Zentralbasar Geschwister May.

Die Trennung kam erst im Jahr 1922. Elise Gröber, geborene May, trat aus der Firma in Tiengen aus. Mit ihrem Mann Johann Friedrich Gröber gründete 1930 das Kaufhauses May in der Waldshuter Kaiserstraße. Berta May blieb in Tiengen und heiratete Oskar Haug, der Inhaber des Zentralbasars wurde.