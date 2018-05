vor 23 Stunden Ursula Freudig Waldshut-Tiengen Um den Waldshuter Bahnhof tut sich was: Der Aufzug funktioniert wieder und die Toiletten wurden hergerichtet

Es tut sich was auf dem Waldshuter Bahnhofareal: Der Aufzug an Robert-Gerwig-Straße als Übergang zum Bahnhof ist wieder in Betrieb. Auch die Toiletten und Wartestände am Busbahnhof wurden erneuert. Ein Thema bleibt aber weiterhin die Barrierefreiheit, hier sieht die Stadt auch die Deutsche Bahn in der Pflicht.