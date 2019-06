von SK

Ausgerechnet beim Vorbeifahren an einem Streifenwagen der Polizei platzten am Dienstag gegen 15.30 Uhr zwischen Oberalpfen und Waldkirch (Ortsteile von Waldshut-Tiengen) die Reifen an einem Autoanhänger. Als die durch den Knall aufmerksam gewordenen Beamten sich das Gefährt näher ansahen, entdeckten sie den Grund für die Panne. Wie sich laut Polizeibericht herausstellte, hatte der 36 Jahre alte Fahrer Split mit einem Gewicht von 2,1 Tonnen geladen. Somit ergab sich ein Gesamtgewicht des Anhängers von vier Tonnen, zulässig waren aber maximal zwei Tonnen. Wegen der Überladung von 100 Prozent wird der Fahrer angezeigt. Der Anhänger war aufgrund der defekten Räder nicht mehr fahrbereit. Durch die plötzlich reifenlosen Felgen wurde zudem noch der Fahrbahnbelag beschädigt. Die Straßenmeisterei wurde darüber informiert.