Waldshut-Tiengen Überblick zum Christbaum-Kauf: Regionalität gegen Marktverkauf

Der Verkauf von Christbäumen hat begonnen. Die Nordmanntanne zählt zu den beliebtesten Sorten. Wer eine exotische Art für sein Wohnzimmer sucht, muss zum regionalen Händler.

Einmal im Jahr bekommt selbst der Naturmuffel einen grünen Daumen. Diese Zeit bricht nun an, denn Heiligabend steht vor der Tür und Geschenke werden traditionell unter einen Christbaum gelegt. Die Christbaumverkäufer in Waldshut-Tiengen bieten seit einigen Tagen die nadelige Ware an. Die Nordmanntanne stellt den Großteil im Baumsortiment, zumindest in der Verkaufsstelle vor dem Obi-Markt und dem Dehner Gartencenter in Tiengen.

Veredelte Nobilistanne ist der Luxusbaum

Exotische Alternativen bietet der Stand des Rippolinger Landwirts Reinhold Bächle im Wallgraben in Waldshut. Mit einem Meterpreis von 25 Euro ist die veredelte Nobilistanne die ausgefallenste Art in seiner Auswahl. „Nur einer von 100 Bäumen eignet sich als Weihnachtsbaum. Es muss ein spezieller Kunde sein, der so einen Baum kauft“, sagt Bächle über seinen Luxusbaum.

Vor dem Baumstand am Obi-Markt herrscht zwei Wochen vor dem Tag der Geschenke reger Betrieb. „Wir bekommen alle zwei Tage eine neue Lieferung von unserem Forsthändler aus dem Allgäu“, sagt Markus Mauch, der die Kunden beim Baumkauf berät. Bis auf ein vier Meter hohe Fichte, werden ausschließlich Nordmanntannen verkauft. Der Preis bewegt sich je nach Größe der Bäume zwischen 13 und 100 Euro.

Regionalität gegen Marktverkauf

Das Gartencenter Dehner in Tiengen bietet ausschließlich die Klassiker aus dem Norden an, „die hält am längsten und nadelt nicht so stark“ sagt Elmar Sauter aus Tiengen über seinen anderthalb Meter großen Einkauf, der eingeschnürt in seinem Wagen liegt. Er ist damit wohl einer der frühen Käufer. „Wir haben in diesem Jahr das Angebot zehn Euro pro Meter. Es fällt auf, dass der Verkauf in diesem Jahr etwas später anläuft“, sagt Manfred Salinger, der Leiter des Marktes.

Es kann ein erstes Indiz dafür sein, dass die Kunden vermehrt nach regional gezüchteten Bäumen suchen. Die Bäume am Wallgraben von Reinhold Bächle kommen aus dem Bad Säckinger Ortsteil Egg. Auf fünf Hektar stehen dort 40 000 bis 50 000 selbstgepflanzte Bäume. Bächle hat seine Meinung über die Arbeitsweise bei der Konkurrenz: „Die brauchen mindestens zwei Wochen zum Ernten, dann liegt er vier Wochen im Lager. Der Baum ist dann fast zwei Monate alt, bis er an Heiligabend steht.“ Die Qualität hat bei Bächle ihren Preis: Eine frisch geschlagenden Nordmanntanne kostet 17 Euro pro Meter, eine Blaufichte liegt bei 12 Euro.

Wer durch den würzigen Geruch der Bäume zu weihnachtlicher Stimmung findet, der benötigt aber keinen großen Geldbeutel. Im Gegensatz zum Verkaufsschlager aus dem Norden bringt die günstigere Fichte am stärksten den Duft des Waldes in die Wohnung.

Bäume aus dem Netz

Onlineshopping spielt beim Christbaumkauf nur eine untergeordnete Rolle. Eine Umfrage von Bitkom ergab, dass erst sechs Prozent schon einmal einen Weihnachtsbaum im Internet bestellt haben. Mehr als die Hälfte der Befragten planen den Baumkauf nach eigenen Angaben im Handel. Gut jeder Fünfte möchte seinen Baum selbst schlagen gehen. 14 Prozent geben an, in diesem Jahr gar keinen Weihnachtsbaum aufstellen zu wollen.