Waldshut-Tiengen Turnverein Tiengen steht gut da

Der Turnverein Tiengen blickt auf erfolgreiches Jahr zurück. Versammlung stimmt Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zu.

Tiengen – Viele Aktivitäten, breites sportliches Angebot, guter Kassenstand, Erfolge im Leistungsbereich: Der TV Tiengen blickte bei der 132. Hauptversammlung im Vereinsheim des FC Tiengen auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Frauen, Männer, Mädchen, Jungen: Alle finden sportliche Angebote beim TV Tiengen. Das war dem Tätigkeitsbericht von Oberturnwartin Katja Brenner zu entnehmen, die an viele Events erinnerte.

So zum Beispiel an das dritte Fitness- und Aerobic-Spezial mit Tanja Ade, das in vier verschiedenen Workshops gut angekommen ist. Die interne Turnmeisterschaft der Kinderturngruppen fanden genauso Erwähnung wie die Männergruppe von Jörg Nabitz, die neun Mal mit Gold und ein Mal mit Silber das Sportabzeichen ablegte. Große Erfolge verbuchten die Buben beim Gaukinderturnfest und bei den Mannschaftswettkämpfen auf Gauebene. Bei den Bestenwettkämpfen in der Bezirksliga erturnten die TV-Jungs den ersten Rang und qualifizierten sich für die Bezirkswettkämpfe in Konstanz.

Auch im öffentlichen Leben außerhalb der Turnhallen ist der TV Tiengen stark vertreten. Katja Brenner nannte in diesem Zusammenhang unter anderem die Mitwirkung bei der Sportgala, beim Erntedankfest in Tiengen sowie die Bewirtung bei der Jubiläumsveranstaltung der Volksbank Hochrhein. Beide Aktivitäten trugen auch zum positiven Kassenbericht von Lewis Ebers bei, die von einem erfreulichen Überschuss berichtete. Trotz dem Überschuss stimmte die Versammlung angesichts der Anschaffung neuer Sportgeräte und höherer Vergütung der 18 Übungsleiter einer angemessenen Beitragserhöhung zu.

In Rekordzeit bewältigte Oberbürgermeister-Stellvertreterin Sylvia Döbele den Tagesordnungspunkt „Entlastung und Teilneuwahlen des Vorstands“. Einstimmig erhielten die stellvertretende Vorsitzende Monika Pöthke (Wiederwahl), Jugendwartin Stefanie Frank (Wiederwahl und Schriftführerin Ute Leber (neu) das Vertrauen der rund 60 anwesenden Mitglieder. Sylvia Döbele überbrachte die Grüße von OB Frank und würdigte in einem kurzen Grußwort die Jugendarbeit des TV Tiengen. „Sie sind überall präsent, nicht nur in den Hallen, und bewegen viel für den Verein und somit auch für die Stadt Waldshut-Tiengen“, lobte sie die Aktivitäten des TV Tiengen. Monika Pöthke und Melanie Malinovski, Vorsitzende des TV Tiengen, nahmen als letztem Tagesordnungspunkt die Ehrungen vor. Urkunden erhielten für 15-jährige Mitgliedschaft Natalie Siebler und Klaus Rombach, für 25-jährige Mitgliedschaft Nicola Thoma-Bopst und Veronika Velbl und für 35-jährige Mitgliedschaft Doris Müller. Zusätzlich mit einen Blumenstrauß geehrt wurde Ingrid Thaller, die seit 45 Jahren Mitglied beim TV Tiengen ist. Melanie Malinovski dankte den Geehrten für ihre langjährige Treue zum Verein und erinnerte daran, dass sich einige der Geehrten früher ehrenamtlich im Verein eingebracht haben.