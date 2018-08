von Ann-Kathrin Bielang und Uthe Martin

Die Freibadsaison neigt sich auch im Waldshuter Freibad dem Ende entgegen. Der SÜDKURIER zieht mit Bäderbetriebsleiter Daniel zur Mühlen von den Stadtwerken Waldshut-Tiengen Bilanz. Stand 1. August hat das Freibad Waldshut fast 27 700 Badegäste zu verzeichnen. In der gesamten Saison waren es im vergangenen Jahr rund 32 600 Besucher. Der besucherstärkste Tag war bisher der 18. Juli mit 1393 Badegästen. „Letztes Jahr war es übrigens einen Tag später, am 19. Juli 2017“, sagt zur Mühlen. Die Besucher kommen dabei nicht nur aus Waldshut, sondern auch aus Albbruck, Dogern, Eschbach. „Es ist nicht nur speziell Waldshut“, sagt zur Mühlen. Vor zehn Jahren habe es allerdings auch Zeiten mit bis zu 3000 Besuchern gegeben, sagt zur Mühlen. Bewältigt wird der Freibadbetrieb in Waldshut mit zwei Mitarbeiterinnen an der Kasse und zwei Schwimmmeistern, die die Badegäste beaufsichtigen.

Frischwasser senkt Temperatur

Durch die extreme Wetterlage heize die Sonne das Wasser kräftig auf. „Anfang der Saison haben wir 17 bis 18 Grad“, sagt zur Mühlen. Aber dabei bleibt es im Verlauf des Sommers aber nicht: „Die Wassertemperatur kam bis auf 29 Grad.“ Das sei dann aber schon keine Abkühlung mehr, sagt zur Mühlen. Deshalb werde den Becken an heißen und sonnenreichen Tagen auch vermehrt Frischwasser zugeführt: „Man darf die Verdunstung nicht vergessen“, so zur Mühlen. Auch trage jeder Badegast automatisch Wasser aus. Sinkt der Wasserstand, wird wieder Frischwasser hinzugegeben. Durchschnittlich liege die Wassertemperatur so bei 22 bis 23 Grad. Bezogen wird das Frischwasser aus einem Brunnen, an dem jedoch nicht nur das Freibad, sondern die gesamte Trinkwasserversorgung angeschlossen ist.

Chloreinsatz steigt pro Badegast

Ähnliches wie für die Frischwasserzufuhr, gilt auch für den Einsatz von Chlor. Das zur Desinfektion eingesetzte Chlor baut sich bei starker Sonneneinstrahlung schneller ab. An Tagen mit viel Sonne sei der Chloranteil daher höher als an bedeckten Tagen. Aber auch die Besucherzahlen spielen für den Einsatz von Chlor eine Rolle: „Das Chlor wird auch durch die Badegäste aufgebraucht. Je mehr Gäste, desto mehr Chlor“, sagt zur Mühlen.

Die Anlagen

Das Freibad Waldshut bietet neben einem Planschbecken ein großes Becken für Nichtschwimmer und Schwimmer, baulich abgetrennt durch eine Mauer. Eine große Liegewiese sowie Bänke und Sonnenstühle laden zudem zum Entspannen ein.

Bürgerbegehren und Vorgeschichte Die Ausgangslage für das Bürgerbegehren ist der vom Gemeinderat am 19. März gefällte Schließungsbeschluss des Waldshuter Freibads. Nach Abschluss der Sanierung in Tiengen soll das Freibad in Waldshut geschlossen werden. Im Juni hatte der Verein Pro Freibad daher ein Bürgerbegehren durchgeführt und mit 4908 gültigen Unterschriften einen Bürger­entscheid auf den Weg gebracht. Am Sonntag, 21. Oktober, haben Bürger aus Waldshut-Tiengen nun die Gelegenheit über die Zukunft des Freibads zu entscheiden.

ist der vom Gemeinderat am 19. März gefällte Schließungsbeschluss des Waldshuter Freibads. Nach Abschluss der Sanierung in Tiengen soll das Freibad in Waldshut geschlossen werden. Im Juni hatte der Verein Pro Freibad daher ein Bürgerbegehren durchgeführt und mit 4908 gültigen Unterschriften einen Bürger­entscheid auf den Weg gebracht. Am Sonntag, 21. Oktober, haben Bürger aus Waldshut-Tiengen nun die Gelegenheit über die Zukunft des Freibads zu entscheiden. Die Vorgeschichte zum Gemeinderatsbeschluss: Die beiden Freibäder, das eine in Waldshut am Rhein, das andere in Tiengen an der Schlücht, schreiben seit jeher rote Zahlen. Als klar war, dass die Stadthalle Waldshut brandschutztechnisch saniert werden muss, begann die eigentliche Diskussion um die Freibäder. Nach dem Beschluss, die Waldshuter Stadthalle von Grund auf zu sanieren, herrschte im Gemeinderat schnell Einigkeit, dass damit auch eine Ertüchtigung von Hallenbad und Sauna erfolgen soll. Seit Langem war auch klar, dass in beiden Freibädern der Stadt massiver Sanierungsbedarf besteht. Das Waldshuter Freibad hält sich seit Jahren im Prinzip nur noch mit Ausnahmegenehmigungen über Wasser.

Die beiden Freibäder, das eine in Waldshut am Rhein, das andere in Tiengen an der Schlücht, schreiben seit jeher rote Zahlen. Als klar war, dass die Stadthalle Waldshut brandschutztechnisch saniert werden muss, begann die eigentliche Diskussion um die Freibäder. Nach dem Beschluss, die Waldshuter Stadthalle von Grund auf zu sanieren, herrschte im Gemeinderat schnell Einigkeit, dass damit auch eine Ertüchtigung von Hallenbad und Sauna erfolgen soll. Seit Langem war auch klar, dass in beiden Freibädern der Stadt massiver Sanierungsbedarf besteht. Das Waldshuter Freibad hält sich seit Jahren im Prinzip nur noch mit Ausnahmegenehmigungen über Wasser. Warum soll nur das Freibad Tiengen saniert werden? Die Argumentation im Gemeinderat Waldshut-Tiengen folgte der Idee „ein Bad pro Stadtteil“. Da Waldshut ein von Grund auf saniertes und erweitertes Hallenbad bekommt, soll Tiengen im Gegenzug ein saniertes Freibad bekommen. Gemeinderat und Verwaltung sehen sich finanziell nicht in der Lage, beide Freibäder zu erhalten.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein