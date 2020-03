von Armin Siebold

Eine kleine Delegation des Velo & Bike Clubs Waldshut-Tiengen hat Nico Denz zwischen zwei Renneinsätzen für seinen neuen Rennstall Sunweb in Portugal und Belgien zu Hause in Albbruck besucht. Dass sich Nico Denz ganz selbstverständlich Zeit dafür nimmt zeigt, wie bodenständig Nico trotz seiner Erfolge im Radsport geblieben ist, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Trotz Profikarriere ist Nico Denz noch immer Mitglied des VBC und dem Verein verbunden.

Beitrag zur Renlizenz

Der Verein unterstützt Nico Denz mit einem kleinen jährlichen Beitrag zu seiner Rennlizenz. Wenn sein Kalender es zulässt, ist er an Vereinsaktivitäten und Trainings ein gerngesehener Gast. Er ist mit seinen Erfolgen ein großes Vorbild der rennambitionierten Jugend im Verein. Nico Denz hat seine Radsportkarriere als Jugendlicher mit zwölf Jahren beim VBC begonnen. Im Alter von 13 fuhr er seine ersten Rennen. Zu dieser Zeit schmiedeten das Trainerteam Marco Gern und Jens Herber einen starken und erfolgreichen Lizenzkader, das in Bundesliga-Rennen vordere Plätze belegen konnte und die meisten regionalen Rennen mit den Vereinsfarben blau, weiß und rot dominierte.

Auf Bundesliga-Niveau

Heute ist der Rennkader des VBC zwar kleiner, fährt mit Lukas Kornberger, Silja und Tobias Senn aber nach wie vor auf Bundesliga-Niveau. Einige weitere Nachwuchs-Biker entwickeln sich zurzeit. Mit der neuen Saison steigt der VBC in eine neue Form der Sportförderung für junge Rennfahrer ein. Lizenzorientierte Rennfahrer erhalten vom Verein eine finanzielle Beteiligung für professionelle Trainer. Das ermöglicht zeitgemäßes Training auf bestem Niveau. Natürlich deckt die Beteiligung bei weitem nicht alle Kosten. In der Regel decken die Eltern den Restbetrag und die Kosten für die Rennwochenenden.

Besondere Trainings im Angebot

Neben den wenigen rennambitionierten Fahrern hat sich der Velo & Bike Club Waldshut-Tiengen 1894 ein starkes breitensportliches Profil verpasst. Für Sommer und Winter werden spezifische Trainings angeboten. Die Trainingsgruppen beginnen bei neunjährigen Mädchen und Jungen und decken in den Bereichen Mountainbike, Freeride und Rennrad alle Altersgruppen bis über 60 ab. Und natürlich fehlen Ausfahrten jeder Leistungsklasse nicht im Programm. Im Juli 2019 feierte der VBC mit einer Sternfahrt unterschiedlicher Leistungsklassen zum Waldhaus sein 125-jähriges Jubiläum.

In der diesjährigen Hauptversammlung des Velo & Bike Clubs Waldshut-Tiengen wird unter anderem das Jahresprogramm 2020 vorgestellt. Die wichtigsten Eckpunkte sind der Start des Sommer-Trainingsplans nach den Osterferien, der Waldhaus Bike-Marathon am 21. Juni, Fahrt zur Cross-Country WM in Albstadt am 28. Juni, die abendliche Midsommer-Feldbergtour am 1. Juli, die MTB-Alpentour am 12. September sowie die Wanderung zum Saisonabschluss am 24. Oktober.