SK Waldshut-Tiengen Trotz Fahrverbot und positivem Drogentest: Autofahrer lässt sich in Waldshut-Tiengen ein zweites Mal erwischen

Nachdem ihn die Polizei innerhalb weniger Stunden ein zweites Mal gestoppt hatte, musste ein 24 Jahre alter Autofahrer am Dienstagmorgen in Waldshut-Tiengen seinen Autoschlüssel abgeben. Am Vorabend hatte sich bei einem Schnelltest gezeigt, dass der Kokain genommen hatte.