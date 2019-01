von Alfred Scheuble

Andreas Lemmens wurde am 26. Juni 1943 in Grevenbicht/Niederlande geboren und verbrachte dort auch seine Kinder- und Jugendzeit. Nach seiner Ausbildung zum Volksschullehrer studierte er in Bonn Theologie mit anschließender Promotion in Religionspädagogik.

Nach dem Theologiestudium war Lemmens Dozent am Lehrerseminar in Roermund und Dozent der Pastoraltheologie und wirkte als Priester in seiner Heimatdiözese Roermond. 1972 wurde er zum Subregens des Priesterseminars in Kerkrade ernannt.

1991 kam er dann über Maria Bronnen, wo er als Pastoraltheologe Studenten ausbildete, als Seelsorger an seinen neuen Wirkungsort. In der Gurtweiler Pfarrkirche wurde er von Dekan Heidegger am 1. September 1991 feierlich als Seelsorger für Gurtweil und Aichen eingeführt, wo er 25 Jahre lang als angesehener Priester bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2012 tätig war. In einem Gespräch äußerte er sich zufrieden über seine Zeit als Pfarrer in Gurtweil und Aichen. Gerne denkt er an die Menschen seiner beiden Pfarreien, mit denen er sich gut vertragen habe.

Das Evangelium, die Frohbotschaft, stand immer im Mittelpunkt der seelsorgerlichen Tätigkeit des Pfarrers. | Bild: Alfred Scheuble

Krankheitsbedingt wechselte Pfarrer Lemmens in den Ruhestand, wohnte aber weiterhin in Gurtweil. Trotz seiner Erkrankung feierte er wöchentlich eine Tagesmesse in der Marienkapelle im Caritaswohnheim in Gurtweil und mittwochs eine für ihn wichtige Messe mit den ihm lieb gewordenen Behinderten in der St.-Josefs-Kapelle.

Im Jahre 2008 war er auch Mitinitiator zur Gestaltung des „integrativen Kreuzweges“, der am 17. März auf dem großen Parkgelände des Caritaswohnheimes geschaffen wurde.

Pfarrer Lemmens bei der Einweihung des integrativen Kreuzweges 2008. | Bild: Alfred Scheuble

Tierfreund und Hobby-Imker

Neben seiner priesterlichen Tätigkeit beschäftigte sich Pfarrer Lemmens gerne mit Tieren, hatte immer einen treuen Vierbeiner als Begleiter, wurde zuhause vom Piepen eines Kanarienvogels begrüßt oder setzte sich einfach entspannend vor sein geliebtes Aquarium.

In den letzten Jahren sorgte er auch als Imker dafür, dass seine Hunderttausende von Bienen die Blüten im Gurtweiler Schlossgarten bestäubten. Außerdem hörte er gerne klassische Musik, am liebsten Bach oder Mozart und er griff auch gerne nach einem guten Buch. Lange Zeit konnte Lemmens noch regelmäßig mit seinem Fahrrad zur Ruheoase an die Lourdes-Grotte in Leuggern fahren.

2008 im Dorf spazierend. | Bild: Alfred Scheuble

Pfarrer Lemmens war auch als Buchautor tätig. Mit dem Buch „Geht auch ihr in meinen Weinberg“ leistete er einen Beitrag zur Priesterweihe der Frau und ging zusätzlich auch auf die Berufung von Laien im Dienst der Kirche ein. Jetzt wir dem Verstorbenen ein letzter kirchlicher Dienst erwiesen. Die Beerdigungsmesse findet am kommenden Freitag, den 11. Januar um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche Aichen mit anschließender Beisetzung auf dem Friedhof in Aichen statt.