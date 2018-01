Waldshut-Tiengen Traktor überschlägt sich: Mitfahrer schwer verletzt

Bei einem mehrfachen Überschlag mit einem Traktor erlitt ein Mitfahrer in Eschbach bei Waldshut schwerste Verletzungen und schwebte zunächst in Lebensgefahr.

Schwer verletzt wurde ein 24-jähriger Mitfahrer bei einem Traktorunfall im Waldshuter Ortsteil Eschbach. Laut Polizeibericht waren zwei junge Männer am Samstag gegen 11.30 Uhr mit einem Traktor auf einem stark abschüssigen Feldweg unterwegs. Als der 26-jährige Fahrer wegen des aufgeweichten Bodens auf festeren Untergrund rangieren wollte, sei der Traktor einen Abhang hinuntergerutscht und habe sich mehrfach überschlagen. Während der Fahrer den Unfall nahezu unbeschadet überstanden habe, sei der Mitfahrer wahrscheinlich überrollt worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach einer anfänglich lebensbedrohlichen Verfassung konnten die Ärzte seinen Gesundheitszustand stabilisieren, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Der komplett beschädigte etwa 50 Jahre alte Fendt-Traktor wurde beschlagnahmt. Bei einer ersten Überprüfung wurde laut Polizei festgestellt, dass die Hauptuntersuchung schon seit mehreren Jahren abgelaufen war.